За прошедшие сутки в РФ обнаружили более 29 тыс. новых заражений.

За минувшие сутки в России обнаружили 29 258 инфицированных коронавирусом. Так за весь период эпидемии в РФ уже зарегистрировано 3 млн 021 964 случаев инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по распространению коронавируса в РФ.

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За сутки в стране умерли 567 человек, общее количество жертв достигло 54 226. Выздоровели и выписаны из больниц 2 млн 426 439 пациентов, в частности, 28 185 за последние сутки.

Новые больные фиксировались во всех 85 регионах страны. В Санкт-Петербурге обнаружено еще 3755 новых случаев, 1615 — в Московской области, 501 — в Нижегородской области, 425 — в Псковской области, 406 — Свердловская область, по 389 — в Воронежской и Ростовской областях, 379 — в Карелии, 371 — в Архангельской области, 360 — в Вологодской, 346 — в Хабаровском крае, 331 — в Пермском крае, 328 — в Красноярском крае, 314 — в Челябинской области, 307 — в Самарской области. В других регионах менее 300 новых инфицированных.

Коронавирус в мире: что известно

Количество больных COVID-19 в мире приближается к 80 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Гопкинса.

По его данным, в мире с начала пандемии по состоянию на сегодняшнее утро обнаружено 79,9 млн больных COVID-19. 1,75 млн человек умерли от осложнений, вызванных коронавірусною болезнью, вылечились – более 45 млн человек.

Больше всего инфицированных с начала пандемии выявлено в США – свыше 18,7 млн, в Индии – более 10,1 млн; Бразилии – 7,4 млн; России – 2,9 млн; Франции – 2,6 млн; Соединенном Королевстве – более 2,2 млн.

Украина в общемировом антирейтинге по количеству больных находится на 16-м месте, между Ираном и Перу.

По состоянию на 26 декабря показатель выявленных случаев коронавируса в Украине существенно уменьшился.

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Автор: УНИАН