Китайские ученые обнаружили, что достаточный уровень защитных антител после естественного заражения формируется менее чем у половины пациентов.

Антитела, способные блокировать коронавирус SARS-CoV-2, могут сохраняться даже 9 месяцев после выздоровления от COVID-19. Но, увы, это происходит далеко не со всеми пациентами. На самом деле, у многих организм вырабатывает не достаточное количество таких антител.

Об этом пишет Nature со ссылкой на исследование Чена Вонга из Пекинского медицинского колледжа. Он вместе с коллегами собрал образцы крови у более чем 9,5 тысяч человек в городе Ухань, который стал эпицентром первой вспышки коронавиурса. Команда собирала образцы в три разных периода в течение 2020 года. Сначала в апреле, когда город вышел из карантина, затем в июне, а затем в течение нескольких месяцев между октябрем и декабрем.

Читайте такжеВОЗ связывает появление коронавируса с торговлей животными в КитаеВсе образцы крови были нужны для проведения тестов на выявление антител против коронавируса SARS-CoV-2. Ученые обнаружили, что лишь 7% населения города были заражены вирусом. Среди них у 80% болезнь прошла без симптомов. Но лишь примерно у 40% зараженных людей появлялся уровень антител, который можно было обнаружить на протяжении всего периода исследования.

Ученые пришли к выводу, что большинство жителей города Ухань до сих пор под угрозой заражения SARS-CoV-2. Поэтому они обязательно должны сделать прививку.

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Перевод: Лесь Дымань