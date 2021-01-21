Приближение жизни без масок и социального дистанцирования будет зависеть от двух важных факторов.

Жизнь без необходимости обязательно надевать маску для защиты от коронавируса уже стала мечтой. В прошлом месяце Джо Байден сказал, что призовет американцев носить маски хотя бы в первые 100 дней его президентства.

"Всего 100 дней с масками. Это же не на всегда", - сказал он. И это прозвучало вполне реально для тех, кто уже не может дождаться дня, когда можно будет избавиться от такой защиты.

Читайте такжеУченые из Германии объяснили, почему одноразовую маску нельзя носит несколько днейУстановление краткосрочных целей может быть полезным, чтобы сделать, казалось бы, бесконечный вызов вроде пандемии более управляемым. Но, честно говоря, всего 100 дней до конца - это нереалистично. Об этом на страницах The Atlantic пишет лектор Йельской школы здравоохранения доктор Джеймс Хамблин.

Он отмечает, что, учитывая траекторию болезни и заражений в США, американцам придется жить с масками по меньшей мере до конца 2021 года, а может и еще дольше.

"Я надеюсь на то, что скоро можно будет сказать, что общее правило поведения такое: те, кто сделал прививку, могут не носить маску. Но это будет зависеть от двух ключевых переменных", - пояснил врач.

Одна из них говорит о том, что вакцинированные люди все еще могут теоретически разносить коронавирус. Обычно такого не происходит при вакцинации против респираторных вирусов. Тело выделяет антитела и другие средства иммунной памяти. Если же вирус снова попадает в организм, эти средства идентифицируют его и уничтожают до того, как он успеет размножиться. Но это не значит, что частицы вируса не могут на какое-то время прицепиться к носовой полости и размножиться там, прежде иммунная система начнет бить тревогу. Таким образом, здоровый человек теоретически может заражать других.

Читайте такжеNature: Лекарства против воспаления показали способность предотвратить смерть от COVID-19Коронавирус SARS-CoV-2 вызывает особое беспокойство. Потому что известно, что его могут разносить люди, которые сами не страдают ни от каких симптомов или же количество вируса в их теле слишком низкое. Это означает, что он способен поселиться в верхних дыхательных путях, не вызывая быструю реакцию иммунной системы.

Вакцины, которые уже начали использовать во многих странах включая США, оказались на удивление эффективными в том, чтобы не позволить людям болеть COVID-19. Однако, клинические испытания не отслеживали механизмы, через которые эта защита осуществляется. Людей не проверяли на то, когда и насколько надежно они приобрели антитела. Также никто не проверял, были ли добровольцы носителями коронавируса.

Продолжается дополнительное исследование, которое имеет целью дать ответы на эти вопросы в ближайшие месяцы.

"Хотя я был бы удивлен узнать, что вакцинированные люди распространяют коронавирус. Но пока мы не знаем наверняка, было бы разумно для всех продолжать носить маски", - объясняет Хамблин.

Читайте такжеКоронавирус чаще передается во время разговоров, чем через кашельВторая переменная, от которой будет зависеть приближение жизни без масок, - это то, насколько быстро целые общины будут вакцинированы. Когда вирус все еще распространен, а не так много людей сделали прививку от него, шансы, что вакцинированный человек станет носителем (а может и заболеет, потому что вакцины эффективны не на 100%) слишком высоки, чтобы можно было позволить всем ходить без масок. Но чем больше будет вакцинированных, тем выше потенциал вакцин. Даже если окажется, что люди после прививки все равно могут заражать других какое-то время, этот риск можно будет поставить под сомнение, если почти все будут вакцинированными.

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Перевод: Лесь Дымань