Ученые создали приложение, которое помогает рассчитать риск заражения COVID-19 при разных условиях.

Команда ученых из Великобритании обнаружила, что в закрытом помещении коронавирус лучше передается во время разговора в закрытом, чем через кашель. Вдобавок, в комнате, которая плохо проветривается, соблюдение двухметровой дистанции не поможет избежать заражения.

Об этом пишет Newsweek добавляя, что новое исследование подтверждает предыдущие предположения, что коронавирус SARS-CoV-2 способен передаваться как через крупные капли во время кашля, так с помощью мелких аэрозолей, которые люди выдыхают, когда разговаривают или даже просто дышат. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society A.

Читайте такжеThe Guardian: В Британии дали прогноз, когда прививки повлияют на пандемию COVID-19Авторы создали компьютерную модель, способную предсказать, как COVID-19 будет передаваться от зараженного человека в разных условиях. В модели также представлены данные о том, что происходит, когда капельки жидкости и аэрозоли различных размеров попадают в окружающую среду, когда люди говорят и кашляют. А также сколько частиц вируса может быть в таких носителях.

Команда также учла, как долго COVID-19 способен сохранять активность за пределами тела, вирусную нагрузку пациентов, а также количество вируса, необходимое для заражения. Последний показатель был основан на данных о другом патогене из семейства коронавирусов. Опираясь на все эти факторы, ученые создали сайт Airborne.cam, который позволяет пользователям рассчитать распространение COVID-19 в различных условиях вентиляции.

Исследователи установили, что короткий кашель приводит к" выбросу " такого же количества жидкостей, как и за 30 секунд разговора. Но во время разговора капельки содержат большее количество коронавируса, чем при кашле. Исследование также показало, что достаточно лишь нескольких секунд, чтобы SARS-CoV-2 в количестве, минимально необходимом для заражения, преодолел расстояние в 2 метра. Это означает, что социальное дистанцирование в плохо проветриваемых помещениях не поможет защититься от COVID-19.

Читайте такжеNature: Лекарства против воспаления показали способность предотвратить смерть от COVID-19Также исследование пришло к выводу, что часовой разговор в комнате без проветривания повышает риск заражения на 10-20%. Риск сокращается втрое, если воздух в помещении меняется 10 раз в час. Авторы из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона отмечают, что проветривание играет первостепенную важность в сокращении угрозы заражения в помещении".

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Перевод: Лесь Дымань