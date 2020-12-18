Врачи говорят, что до сих пор не имели дело с таким влиянием коронавируса на организм детей, мальчик до сих пор не выздоровел.

Младенец в штате Небраска пострадал от отека мозга после того, как заразился коронавирусом. Четырехмесячный Каллен, его родители и двое братьев заболели COVID-19 в середине ноября.

Вскоре после того, как тесты подтвердили наличие инфекции у всей семьи, у Каллена появились симптомы отека мозга. Об этом, как пишет Newsweek, сообщила мать мальчика Хиллари Виттон на сайте GoFundMe, через который она собирает пожертвования на лечение сына.

Читайте такжеNature: Иммунная система детей быстро убивает COVID-19 из-за "неопытности"Она добавила, что через несколько часов мягкое темя на голове Каллена начало "заметно выпирать". Кроме того, на его лице и теле родители заметили сыпь, "которая то появлялась, то исчезала". Малыш перестал есть.

"Он был очень встревожен и очевидно страдал от дискомфорта", - сказала мать мальчика.

В конце концов, мальчика экстренно отвезли воздушным транспортом в Детскую больницу Денвера. Врачи установили, что отек его мозга начался из-за коронавируса. И это первый подобный случай, который зафиксировали в денверской больнице. Хиллари Виттон сказала, что семья не знает, как малыша будут лечить или сколько времени понадобится для его выздоровления. Родители должны измерять окружность его головы каждые два часа, чтобы проверить, не ухудшился ли отек. Если это произойдет, тогда Каллена снова воздушным транспортом эвакуируют для срочного лечения в Денвере.

Читайте такжеПоддержка близких в трудной ситуации имеет огромный эффект - ученыеВиттон сказала, что семья выдохнула с облегчением, когда через три недели после начала болезни к малышу вернулся аппетит. Но отек мозга до сих пор не прошел.

"Нас предупредили, что это может быть долгий процесс. И потенциально Каллен может столкнуться с последствиями на всю жизнь. Но мы сохраняем оптимизм и надеемся на его полное выздоровление", - сказала мать мальчика.

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Перевод: Лесь Дымань