Все летучие мыши с потенциально опасными для человека видами коронавирусов живут в небольшом регионе в Китае.

Летучие мыши из провинции Юньнань на юге Китая оказались носителями целого ряда коронавирусов, очень близких к тому, который стал причиной пандемии COVID-19.

Вэйфэнь Ши из Шандунского Первого медицинского университета и Шандунской анкадемии медицинских наук в городе Тайань вместе с коллегами исследовали 302 образца испражнений и 109 мазков изо рта 342 живых летучих мышей. Как пишет Nature, сбор материалов продолжался с мая 2019 года по ноябрь 2020-го. Исследователи поймали и затем отпустили всех летучих мышей, которые были представителями почти 20 видов. Все они жили на территории площадью примерно 1100 гектаров.

Читайте такжеВ США уже ввели более 100 миллионов доз вакцин от коронавирусаВ образцах ученые обнаружили 24 генома коронавирусов. При этом, 4 из этих вирусов были близкими родственниками SARS-CoV-2, который стал виновником нынешней пандемии. Один из них был получен из образцов летучей мыши вида Rhinolophus pusillus. Геном найденного вируса был на 94,5% одинаковым с геномом SARS-CoV-2. Это делает его вторым ближайшим родственником пресловутого возбудителя COVID-19.

Больше всего из всех известных инфекций на него похож коронавирус под названием RATG13. Его геном на 96% совпадает с SARS-CoV-2. Этот вирус нашли в теле летучей мыши вида Rhinolophus affinis в китайской провинции Юньнань в 2013 году.

Результаты исследования свидетельствуют, что инфекции, генетически похожие на ту, которая вызывает COVID-19, продолжают циркулировать среди летучих мышей. И они особенно распространены в отдельных регионах.

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Перевод: Лесь Дымань