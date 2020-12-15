Исследование показало, что курс по применению двух препаратов серьезно сокращает срок выздоровления.

Сочетание препаратов baricitinib и remdesivir при лечении госпитализированных пациентов с COVID-19 может ускорить их выздоровление. Национальный институт здоровья США ранее рекомендовал второе из этих средств для некоторых случаев заражения коронавирусом.

Однако, вопрос об эффективности remdesivir оставался открытым. И ВОЗ рекомендует осторожно относиться к его применению.

Как пишет Nature, чтобы испытать комбинированную терапию, Андре Калил из Медицинского центра Университета Небраски вместе с коллегами давал remdesivir и противовоспалительный препарат baricitinib примерно 500 пациентам, госпитализированным с тяжелым или умеренным течением COVID-19. Еще 500 человек в контрольной группе получали remdesivir и плацебо. Команда ученых следила за тем, сколько времени понадобится, чтобы пациенты выздоровели и выписались из больницы.

Читайте такжеBloomberg: Вакцины не остановят COVID-19 самостоятельно, нужны лекарстваКак оказалось, люди, принимавшие оба препарата, выздоравливали в среднем за 7 дней. И это на один день меньше чем в случае тех, кто принимал лишь remdesivir. Однако, в случае тех пациентов, чье состояние было на грани подключения к аппарату искусственной вентиляции легких, ситуация оказалась совсем иной. Пациенты, принимавшие baricitinib и remdesivir выздоравливали за 10 дней. А те, кому давали лишь второй из них - за 18 дней.

Потенциальные лекарства от коронавируса: что о них известно?

Издание Science писало, что искусственные антитела смогут лечить от COVID-19 еще до появления вакцины. Они потенциально могут давать мгновенное усиление иммунитета против коронавируса.

Еще в мае компании Eli Lilly и AbCellera начали первые испытания своих моноклональных антител, пытаясь, прежде всего, выяснить, будут ли они безопасными для людей. А компании Junshi Biosciences и Regeneron испытывают собственные коктейли из трех видов моноклональных антител, которые способны бороться с еболою.

В августе AstraZeneca начала испытание собственного препарата под названием AZD7442. Он основан на сочетании двух видов моноклональных антител. В компании рассчитывают, что разработка сможет быть как средством для лечения уже больных, так и вакциной.

Эксперты прогнозировали, что лекарства на основе искусственных антител могут стать доступными в ноябре или декабре. Проблема таких препаратов лишь в том, что их производство требует сложных лабораторных условий.

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Перевод: Лесь Дымань