ВОЗ пытается выяснить, насколько опасен этот видоизмененный SARS-CoV-2.

Новый вид коронавируса, который вызывает COVID-19, быстро распространяется в некоторых частях Англии. По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, по меньшей мере 60 различных локальных органов власти зафиксировали случаи заражения, связанные с новым штаммом.

Читайте такжеУченые находят у коронавируса признаки аутоиммунных болезнейКак пишет BBC, министр также уточнил, что Лондон уже сообщил о новой разновидности коронавируса ВОЗ. Между тем, британские ученые тоже проводят собственное исследование. По словам Хэнкока, пока нет оснований полагать, что новый штамм будет вызывать более тяжелую форму COVID-19 или разработанные до этого времени вакцины на него не подействуют.

"Мы сейчас зафиксировали более тысячи случаев заражения этим новым штаммом. По большей части они были обнаружены в Южной Англии, хотя также есть больные в почти 60 различных регионах", - сказал британский министр, выступая перед Палатой общин британского парламента.

Эксперт из Университета Бирмингема профессор Алан МакНалли сказал, что британские лаборатории идентифицировали новый вариант коронавируса в течение последних нескольких недель.

"Давайте не паниковать. Это не значит, что он более заразен или опасен. Это лишь значит, что стоит быть бдительным. Большие усилия сейчас развернуты, чтобы выяснить характеристики этого штамма и понять его угрозу. Важно сохранять спокойствие и рациональный взгляд на штамм вируса. Потому что это нормальная эволюция. И мы ожидали, что новые варианты будут появляться со временем", - пояснил он.

Читайте такжеNature: Иммунная система детей быстро убивает COVID-19 из-за "неопытности"Между тем, в ВОЗ, как пишет Reuters, сообщили, что знают о возникновении нового штамма коронавируса в Великобритании. Однако пока нет никаких доказательств, что этот видоизмененный SARS-CoV-2 ведет себя как-то иначе.

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Перевод: Лесь Дымань