Ученые заподозрили, что реакция на коронавирус у детей и взрослых происходит не одинаково.

На маленьких детей приходится лишь небольшой процент от общего количества зараженных коронавирусом. И эта тенденция удивляет ученых. Теперь все большее количество доказательств проливает свет на эту тайну. Иммунная система у детей лучше вооружена для уничтожения SARS-CoV-2, чем у взрослых.

"Дети гораздо лучше приспособлены для борьбы с новым вирусом", - сказала Nature иммунолог из Колумбийского университета Донна Фарбер.

Читайте такжеВ мире от COVID-19 умерли уже более 1,6 миллиона человек (карта)Даже в случае заражения SARS-CoV-2, дети чаще всего переживают мягкие симптомы или переносят болезнь вообще без них. Существует и еще один намек на то, что реакция на коронавирус у детей отличается от той, которая происходит у взрослых. У некоторых детей появляются симптомы и антитела против SARS-CoV-2. Но их стандартный ПРЛ-тест на коронавирус никогда не показывает положительный результат.

В одном из исследований у троих детей младше 10 лет из одной семьи появились антитела против коронавируса. У двоих из них даже были мягкие симптомы. Но тест ни одного из них не был положительным. Хотя за 28 дней им сделали 11 тестов на COVID-19. Все это время дети тесно контактировали со своими родителями, чьи тесты были как раз положительными.

По словам иммунолога из Детского научно-исследовательского института Мердока в Австралии Мелани Ниланд, которая исследовала феномен семьи, иммунная система детей обнаруживает вирус и "очень быстро и эффективно реагирует на него". Таким образом, инфекция подавляется быстрее, чем у нее появляется шанс размножиться до того уровня, чтобы ПРЛ-тест мог обнаружить ее.

Даже среди детей, которые переживают тяжелое, но редкое осложнение коронавируса под названием "синдром мультисистемного воспаления", ПЦР-тест показывает положительный результат в 29-50% случаев.

Фарбер говорит, что тип антител, которые появляются у детей, дает подсказку о том, что на самом деле происходит. В исследовании с участием 32 взрослых и 47 детей в возрасте до 18 лет, американская ученая вместе с коллегами обнаружила, что у детей в основном появляются антитела против "шипов" коронавируса. С помощью этих шипов инфекция проникает в человеческие клетки.

Читайте такжеАмериканские врачи обнаружили новые симптомы COVID-19 у детейУ взрослых появляются тоже похожие иммунные клетки, но также и антитела против нуклеокапсидного белка, который играет ключевую роль в размножении SARS-CoV-2. Фарбер указывает на то, что такой белок обычно выделяются в больших количествах только тогда, когда вирус становится достаточно распространенным в теле. Отсутствие у детей антител к этому веществу говорит, что они не страдают от такого же широкого заражения, как взрослые. Их иммунная система уничтожает SARS-CoV-2 до того, как он размножится.

По мнению ученого, причина, почему детская иммунная система так хорошо противостоит коронавирус, заключается в относительной "наивности" ее Т-клеток. Эти клетки - часть адаптивной иммунной системы, которая учится распознавать патогены в течение жизни. По словам Фарбер, поскольку детские Т-клетки фактически нетренированные, они демонстрируют большую способность реагировать на новые вирусы.

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Перевод: Лесь Дымань