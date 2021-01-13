Исследователи обнаружили высокий уровень определенных иммунных клеток у пациентов, которые затем умерли от коронавируса.

Антитела обычно атакуют возбудителей заболеваний. Но иногда "бунтари" среди них начинают вести себя агрессивно против составляющих человеческого тела, в частности против иммунных клеток.

Новое исследование дополнило пласт доказательств того, что так называемые аутоантитела могут быть ответственными за смерть пациентов с COVID-19, - пишет Nature. Ана Родригез и Дэвид Ли из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета вместе с коллегами исследовали уровни аутоантител в сыворотке крови 86 человек, госпитализированных с COVID-19.

Читайте такжеЛечение плазмой уменьшает риск начала тяжелого COVID-19 у пожилых людейВ частности, их интересовали аутоантитела против белка под названием анексин А2 (ANXA2). Этот белок помогает стабилизировать структуру клеточной мембраны. Он также играет роль в сохранении целостности крошечных кровеносных сосудов в легких. Блокировка ANXA2 приводит к повреждению легких, которое стало "визитной карточкой" тяжкого COVID-19.

Ученые обнаружили, что уровень антител против ANXA2 в среднем был выше у людей, которые умерли от болезни, чем у тех, кто в конечном итоге выжили. Разница между показателями была статистически существенной. Авторы признают, что потребуется более глубокое исследование, чтобы точно установить связь между коронавирусом и автоантителами против белка ANXA2, которые встречаются довольно редко.

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Перевод: Лесь Дымань