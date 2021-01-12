Ученые выяснили, как именно у зараженных коронавирусом людей начинается тяжелое воспаление легких, способное убить.

Некоторые тяжелые респираторные симптомы у больных COVID-19 - это, похоже, результат активности определенных иммунных клеток, которые вызывают длительное воспаление легких.

Александр Мишарин из Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс, вместе с коллегами исследовали жидкость из легких 88 человек с тяжелой пневмонией, которая возникла из-за коронавируса. Как пишет Nature у большинства из этих людей в легких обнаружили высокий уровень Т-клеток определенного типа.

Читайте такжеПандемия COVID-19: в мире более 50 миллионов человек преодолели коронавирус (карта)Исследователи также установили, что почти 70% альвеолярных макрофагов - вид иммунных клеток, расположенных в крохотных воздушных мешках легких - содержали вирус SARS-CoV-2. Эти клетки с вирусом демонстрировали относительно высокое выделение генов, участвующих в воспалении.

Выводы исследования означают, что когда коронавирус попадает в легкие, он может заразить макрофаги, которые отвечают за производство воспалительных молекул. А те, в свою очередь, привлекают большое количество Т-клеток. Т-клетки будут производить белок, который стимулирует макрофаги производить еще больше воспалительных молекул. Такое интенсивное и длительное воспаление приводит к тому, что жизнь некоторых пациентов с коронавирусом оказывается под угрозой.

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Перевод: Лесь Дымань