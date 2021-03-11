Ученые выяснили, какие антибактериальные вещества способны бороться с вирусом и при этом не раздражать кожу.

Хорошие новости для чувствительных ручек! Антибактериальные заменители мыла, которые часто используют люди с сухой кожей и различными неприятными дерматологическими заболеваниями, тоже способны убивать коронавирус.

С начала пандемии люди, которые никогда не жаловались на экзему или дерматит, начали страдать от раздражений и потрескавшейся кожи. Причиной становилось частое мытье рук или использование дезинфицирующих средств на основе спирта, - пишет The Guardian.

Читайте такжеАмериканские ученые нашли смертельный побочный эффект у антисептиковОбычно людям с контактным дерматитом советуют использовать заменители мыла, такие как Dermol 500. Такие вещества содержат смягчитель, который помогает увлажнить кожу, а также антимикробные агенты бензалкония хлорид и хлоргексидин дигидрохлорид. Последние предотвращают заражение кожи грибками или бактериями.

Британская ассоциация дерматологов советовала не пользоваться такими средствами для профилактики COVID-19. Поскольку не было доказательств, что они могут уничтожать коронавирус. Но теперь вирусолог из Имперского колледжа Лондона Рэйчел Эдгар вместе с коллегами доказали, что вещества вроде Dermol 500 не только уничтожают SARS-CoV-2, а и грипп.

Ученые обрабатывали вирусы либо разведенным Dermol, либо различными дезинфекторами на основе спирта, а затем проверяли способность инфекций заражать человеческие клетки.

"Мы обнаружили, что Dermol 500 действовал так же хорошо, как и дезинфекторы на основе спирта, сокращая вирусную инфекционность. И чем дольше время обработки, тем больше было сокращение заразности вируса", - сказала Эдгар.

Читайте такжеВрач дал советы, как ухаживать за близкими, которые лечатся от коронавируса домаОна добавила, что если использовать Dermol 500 так, как указано в инструкции, он полностью делает коронавирус неактивным за 30 секунд. Дальнейшие эксперименты обнаружили, что и бензалкония хлорид, и хлоргексидина дигидрохлорид способны деактивировать SARS-CoV-2.

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Перевод: Лесь Дымань