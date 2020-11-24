В Швеции вступили в силу новые ограничения по количеству участников публичных собраний. Таким образом страна отходит от своего особого пути в борьбе с коронавирусом.

С 24 ноября в Швеции начали действовать новые карантинные ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом.

Согласно новым правилам, количество участников публичных собраний и мероприятий в стране не должно превышать восьми человек, сообщает DW.

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До этого максимальное количество участников таких мероприятий составляло от 50 до 300 человек в зависимости от случая.

По новым правилам рестораны и школы остаются открытыми. При этом владельцы заведений питания должны следить за тем, чтобы за столами находилось не более восьми гостей.

Эти ограничения будут действовать в течение следующих четырех недель.

До этого власти Швеции осуществляла отличную от других европейских стран политику — правительство в Стокгольме отклоняет локдаун как средство противодействия распространению коронавируса. Но в то же время в стране действуют более мягкие противоэпидемические правила, которые носят рекомендательный характер.

Таким образом, вводя новые ограничения, страна отходит от своего особого пути в борьбе с коронавирусом.

По данным портала Worldometer, в общем с начала пандемии в Швеции подтвердили свыше 208 тысяч заражений коронавирусом, из них 6406 случаев оказались летальными.

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Автор: УНИАН