Тыква - вкусный и полезный овощ, с помощью которого можно лечить болезни.

Культуру начали выращивать 5.5 - 8 тысяч лет назад. Тыква быстро заняла свое место не только в кулинарии, но и в медицине. Ее активно применяли для приготовления различных блюд, на основе овоща делали лечебные мази. Считалось, что тыква выводит из организма гельминтов и обладает слабительным эффектом.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить тыквенную запеканку.

Польза тыквы

Необходимые организму вещества находятся в мякоти, семечках и цветах. Концентрация каротинов в тыкве в 5 раз выше, чем в моркови. Витамин А улучшает зрение, и считается эффективным антиоксидантом. Также тыква содержит витамины С, Е, К и почти все витамины группы В.

Высокое содержание цинка выводит овощ в тройку лидеров по полезности. Отсутствие крахмала, холестерина и трансжиров - причина, по которой тыква идеально подходит для худеющих. Калорийность - 22 ккал на 100 гр. Также она показана людям с повышенным давлением, так как укрепляет стенки сосудов.

Польза тыквы для женщин и мужчин

С помощью осеннего овоща можно ускорить метаболизм и наладить пищеварительные процессы в организме. Тыква выводит из организма токсины и шлаки. Диетологи убеждены, что овощ необходимо включить в рацион людям с атеросклерозом, туберкулезом и подагрой. Также тыква укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи, обладает противоотечным эффектом.

Читайте такжеРейтинг орехов по полезности - сколько в день их можно естьТыква содержит калий, магний, клетчатку и каротиноиды. Эти вещества нормализуют уровень холестерина. Благотворно овощ влияет и на состояние ЖКТ, показан при гастритах, язвенной болезни. Семена тыквы считаются хорошим противогельминтным средством, лечат угревую сыпь и перхоть, могут регулировать выделение кожного сала.

Польза тыквы для беременных обусловлена ее свойствами снижать рвотный рефлекс.

Вред тыквы

Врачи считают, что тыква противопоказана людям, у которых наблюдаются:

заболевания ЖКТ;

воспалительные процессы в области печени и почек;

камни в желчном пузыре и почках;

сахарный диабет.

Несмотря на низкую калорийность овоща, его лучше не употреблять пожилым людям и маленьким детям, так как он тяжело переваривается. Бывают случаи, когда тыква вызывает вздутие живота и послабление стула, тогда снижайте частоту употребления и уменьшайте размер порции. При индивидуальной непереносимости и аллергии стоит совсем отказаться от тыквы.

Тем, кто употребляет в пищу тыквенные семечки, диетологи рекомендуют обращать внимание на их калорийность - 560 ккал на 100 гр.

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Автор: Кристина Кащавцева