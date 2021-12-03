Большинство бустеров, использованных в исследовании, повысили уровень антител до уровня, эквивалентного, по крайней мере, 90-процентной защите от инфекции

Сравнив вакцины от коронавируса семи производителей, исследователи выявили, что большинство прививок дают сильную защиту даже в комбинации препаратов.

Людям, которые намерены сделать дополнительную прививку от коронавируса, вероятнее всего, не стоит беспокоиться о том, какого производителя вакцина: согласно большому новому исследованию, многие комбинации препарата обеспечат сильную защиту, сообщает Украинская правда со ссылкой на The New York Times

Сравнив вакцины семи разных производителей, британские исследователи обнаружили, что большинство из них вызвали сильную иммунную реакцию, а мРНК-вакцины от Moderna и Pfizer-BioNTech – самую большую.

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Однако исследователи пока не говорят о том, насколько хорошо будут действовать разные бустеры вакцин против нового варианта Omicron, который имеет мутации, позволяющие ему избегать антител, производимых вакцинами.

Все из 2878 добровольцев сначала получили по два укола вакцины AstraZeneca или Pfizer.

Затем исследователи испытали семь различных вакцин в качестве бустеров: вместе с AstraZeneca и Pfizer они попробовали три других, которые были одобрены в разных странах: Johnson & Johnson, Moderna и Novavax.

Они также опробовали два укола, которые нигде раньше не были разрешены: мРНК-вакцину CureVac и вакцину Valneva, изготовленную из инактивированных коронавирусов.

А некоторые добровольцы получили вакцину от менингита в качестве усилителя.

Через четыре недели исследователи собрали у добровольцев образцы крови и измерили уровень антител. Они также исследовали иммунные клетки, известные как Т-клетки, которые атакуют другие, инфицированные коронавирусом.

Уровень антител и Т-клеток оказался выше у людей, получивших ревакцинацию от коронавируса по сравнению с получившими вакцину от менингита.

Новое исследование также показало, что производимые антитела могут уничтожить коронавирус в начале инфицирования, а в дыхательных путях Т-клетки могут обеспечить защиту.

Большинство бустеров, использованных в исследовании, повысили уровень антител до уровня, эквивалентного, по крайней мере, 90-процентной защите от инфекции. А мРНК-вакцины Pfizer и Moderna производили гораздо более высокие уровни антител, чем другие вакцины.

Впрочем, исследователи пока не изучили, как бустерные усилители действуют на Omicron, поскольку только начинается изучение нового штамма.

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Автор: Ирина Погорелая