Польза и вред кофе часто обговариваются в обществе, ведь этот напиток очень популярен.

Эспрессо, латте, арабика – эти слова известны практически каждому человеку, а кофейни открывают на каждом углу. По статистике, в мире ежедневно выпивают 2,5 миллиарда чашек кофе. История кофе как напитка насчитывает тысячи лет. И почти столько же лет люди спорят о его пользе, вреде и полезной дозе. Ученые утверждают, что польза кофе однозначно превышает вред – если, конечно, не пить его литрами.

Кстати, 1 октября отмечается Международный день кофе. Это хороший повод порадовать себя чашечкой напитка. Раннее мы рассказывали, как варить кофе в турке на плите – воспользуйтесь этим рецептом.

Кофе: польза для организма

Кофе содержит немало полезных веществ: калий, магний, кальций, фосфор, витамины, органические кислоты и кофеин. Всем известны его бодрящие свойства, но это не единственные достоинства напитка. Кофе имеет немало других полезных свойств:

снижает риск развития сахарного диабета 2 типа при частом употреблении, нормализует уровень сахара в крови;

на короткое время улучшает память и внимательность, повышает настроение;

снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, деменции, рака молочной железы, цирроза печени;

облегчает головную боль, эффективен при мигрени;

улучшает спортивные результаты.

Существует мнение, что кофе повышает артериальное давление и вредит сердцу. Однако ученые считают, что всё не так страшно. Кофе может вызвать незначительное повышение давления у людей, которые пьют его очень редко. А регулярное употребление не приводит к повышению давления. Связи между употреблением напитка и сердечными заболеваниями не обнаружено.

Кофе: вред для организма

Несмотря на массу полезных свойств, напиток может и навредить. Однако негативный эффект можно получить только при неумеренном употреблении или противопоказаниях. Крепкий кофе может повысить уровень холестерина в крови. Напиток вымывает кальций из костей и повышает риск перелома, поэтому его нельзя часто пить детям и пожилым людям.

Читайте такжеСочный виноград: польза и вред ягоды, противопоказанияКофе имеет легкий наркотический эффект. При слишком частом употреблении может выработаться зависимость. Напиток обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию. Он усиливает действие алкогольных напитков и ускоряет опьянение. Кофе негативно влияет на цвет зубной эмали.

Кофе имеет несколько строгих противопоказаний. Нельзя пить напиток при:

язве желудка;

заболеваниях почек и двенадцатиперстной кишки;

аритмии;

диарее;

цистите;

беременности (кофеин увеличивает риск преждевременных родов и рождения детей с отклонениями).

Сколько чашек кофе можно пить в день

Взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 400 мг кофеина в день. Кофе средней крепости без молока содержит примерно 100 мг кофеина. Поэтому дневной нормой считается 3-5 чашек напитка в зависимости от крепости. Растворимый и необжаренный кофе считаются менее крепкими.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова