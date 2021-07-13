По их данным, среди любителей кофе эта опасность сокращается на 10%.

Американские исследователи из Северо-Западного университета в Чикаго полагают, что любители кофе снижают вероятность заболеть коронавирусом.

По их данным, эта опасность сокращается на 10%. Так, если человек ежедневно выпивает от одной чашки кофе и больше, то вероятность появления COVID-19 у него на 10% ниже, чем у тех, кто кофе не пьет.

Кроме того, кофе сокращает и вероятность появления пневмонии у людей старшей возрастной группы.

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Исследование ученых из Чикаго показало, что кофе положительно влияет на показатели таких биомаркеров, как C-реактивный белок, а также интерлейкин-6. А они, в свою очередь, смягчают течение коронавируса и сокращают риск развития этой болезни изначально. Другими словами, кофе производит стимулирующее воздействие на иммунитет человека, но эту его роль еще предстоит подтвердить в ходе других исследований, передает medikforum.

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Автор: Иван Бойко