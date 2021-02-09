У детей, матери которых пили кофе во время беременности, были выявлены структурные изменения в мозге.

Новое исследование Медицинского центра Университета Рочестера показало опасность употребления кофеина во время беременности.

Читайте такжеУченые выяснили, что даже одна чашка кофе в день во время беременности опаснаВ частности, ученые установили, что он может менять важные мозговые процессы плода, что выливается в поведенческие проблемы в более позднем возрасте.

В рамках исследования анализировались снимки мозга детей в возрасте 9-10 лет. У детей, матери которых пили кофе во время беременности, были выявлены структурные изменения в мозге.

«Речь идет о небольшом эффекте, который не приведет к катастрофе. Однако минимальные, но при этом заметные проблемы с поведением могут возникать», - рассказывает доктор Джон Фокс, один из главных авторов исследования, передает medikforum.

В рамках анализа использовались сканы мозга более 9 тыс. участников. Ученые обратили внимание на то, как следы белого вещества, формирующие связи между областями мозга, менялись, если матери детей потребляли кофеин во время беременности.

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Автор: УНИАН