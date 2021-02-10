Выяснилось, что киберспортсмены употребляют меньше сахара, чем среднестатистический человек — в частности сладкой пищи и безалкогольных напитков.

Ученые из Немецкого спортивного университета в Кельне обнаружили, что в среднем киберспортсмены питаются лучше, чем остальные люди, а их физическая активность является даже выше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных на портале eSportwissen, пишет Громадське.

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Выяснилось, что киберспортсмены употребляют меньше сахара, чем среднестатистический человек — в частности сладкой пищи и безалкогольных напитков. Однако геймеры склонны употреблять больше энергетических напитков.

«Энергетический напиток действительно является частью рациона для многих, но в целом киберспортсмены едят лучше, чем остальное население», — рассказал профессор университета Инго Фробозе изданию EurekAlert.

Также ученые обнаружили, что среди киберспортсменов есть 15% вегетарианцев или веганов. Остальные почти ежедневно едят мясо. В то же время необходимое количество фруктов и овощей среди геймеров употребляют только 15% мужчин и 25% женщин. А вот полуфабрикаты и фастфуд киберспортсмены употребляют лишь 2 раза в неделю.

В среднем киберспортсмены занимаются физической активностью 9,5 часа в неделю. Такой показатель значительно превышает рекомендации ВОЗ. В то же время за играми геймеры проводят 36,5 часа в неделю.

«Мы ожидали, что пандемия и связанные с ней ограничения в повседневной жизни негативно повлияют на собственные оценки здоровья и самочувствия респондентов. Вместо этого целевая группа смогла сохранить уровень предыдущих лет и даже улучшить его в некоторых случаях», — отметил Фробозе.

Чтобы сделать такие выводы, ученые опросили более 800 киберспортсменов разных уровней подготовки — как любителей, так и профессионалов.

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Автор: УНИАН