Новые карантинные ограничения в Турции вступят в силу с 6 сентября 2021 года.

Требование обязательного прохождения ПЦР-теста для посещения публичных мест невакцинированными гражданами в Турции не будет касаться иностранных туристов.

Об этом сообщил Офис по вопросам культуры и информации при посольстве Турции в Киеве на своей странице в Facebook.

"С 06 сентября 2021 года на территории Турции вступают в действие новые требования для граждан Турции относительно предъявления результатов ПЦР-теста при посещении общественных мест, пользования общественным транспортом и тому подобное. Обращаем ваше внимание, что действие этих ограничений не распространяется на иностранных граждан", – говорится в сообщении.

Напомним, новые карантинные ограничения в Турции вступят в силу с 6 сентября 2021 года. В частности, с этого дня непривитым гражданам без негативного ПЦР-теста нельзя будет посещать массовые мероприятия, включая концерты, театры и кинотеатры. Также вводится обязательное прохождение ПЦР-теста для пассажиров самолетов и междугородних автобусов.

Правила въезда в Турцию для туристов из Украины

Для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:

документ о вакцинации от COVID-19, сделанной не ранее чем за 14 дней до приезда в страну (Турция признает вакцины, утвержденные ВОЗ, а также те, которые используются в Украине на национальном уровне);

документ, удостоверяющий, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда.

Дети до 6 лет и транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, для въезда в Турецкую Республику является обязательным заполнение электронной формы на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Заполненную форму необходимо будет распечатать или сохранить на смартфон или иной девайс для предъявления представителю авиакомпании перед посадкой на рейс.

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Пассажиры без заполненной формы не будут допущены на авиарейс, поскольку на ее основе автоматически будет генерироваться HES-код – это персональный код, введенный Минздравом Турции для отслеживания перемещения людей, которые могут быть инфицированы. С помощью кода МЗ Турции сможет связаться с вами в случае любого контакта с пациентом, инфицированным COVID-19, во время вашего путешествия. Поэтому при заполнении формы важно указывать актуальный номер мобильного телефона.

Заполненную форму также будут проверять на границе Турецкой Республики. Если вы не заполнили форму или внесли заведомо ложную информацию, на вас могут наложить административные санкции, а также вам могут запретить въезд в страну.

Также обязательным является наличие страхового полиса на COVID-19, который можно купить онлайн, у туроператора во время приобретения авиабилетов, а также непосредственно в аэропорту Турции после прибытия.

Лица, которые на протяжении последних дней находились в Великобритании, ЮАР, Дании, Бразилии и прибыли в Турцию сухопутными, авиа и морскими путями,должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан не более чем за 72 часа до их въезда в страну. Также для граждан, прибывших из ЮАР и Бразилии, необходимо будет пройти 14-дневный карантин в местах, определенных компетентными органами Турции. Для граждан, прибывших из Великобритании и Дании пребывание на карантине уменьшено с 14 до 10 дней. В этом контексте на 7-й день пребывания на карантине будет проведен ПЦР-тест, в случае получения у лиц отрицательного результата теста карантин будет завершен. Карантин у граждан, которые не будут проводить ПЦР-тестирование, будет завершен на 10-й день. В случае получения положительного теста будет применяться лечение, определенное в руководстве по COVID-19 Минздравом Турции.

Автор: Марина Григоренко