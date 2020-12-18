Жесткие ограничения будут действовать также в новогоднюю ночь.

В Польше с 28 декабря по 17 января будет введен национальный карантин для защиты населения от возможной третьей волны коронавируса.

Как сообщает "Польское радио", об этом заявил министр здоровья республики Адам Недзельский.

Он уточнил, что новые ограничения начнут действовать в понедельник после Рождества (согласно западно-христианской традиции, Рождественские праздники в Польше приходятся на 25 и 26 декабря, Сочельник – 24 декабря).

"От 28 декабря до 17 января мы вводим Национальный карантин. Кроме предыдущих ограничений, которые будут действовать в дальнейшем, закрываем гостиницы. Закрываем их также на служебное движение, эти исключения будут ограничены действительно до минимума", - отметил министр.

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В частности, также планируют закрыть следующие объекты:

горнолыжные трассы;

магазины в торговых центрах, кроме пунктов продажи, обеспечивающих удовлетворение основных потребностей.

В новогоднюю ночь будет действовать "запрет и ограничение" на перемещение – с 19:00 31 декабря до 6:00 утра 1 января. Кроме того, все, кто приезжают в Польшу организованным транспортом, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.

Коронавирус в Польше: статистика

За сутки 16 декабря в Польше зарегистрировано 11 953 новых случая заражения коронавирусом. Умер 431 человек, а выздоровело почти 11 тысяч человек. От COVID-19 умерли 93 пациента, а 338, кроме коронавируса, имели также сопутствующие заболевания.

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Автор: УНИАН