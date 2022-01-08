Календарь беременности по неделям - незаменимый помощник всех будущих мам.

Для каждой будущей мамы её беременность является очень волнительным и ответственным периодом. Беременную женщину беспокоят важные вопросы: как развивается ребенок в утробе, что можно и нельзя делать на разных сроках и как перенести беременность максимально легко. УНИАН ответил на эти животрепещущие вопросы вместе с врачом-акушером.

Ранее мы рассказывали, как рассчитать календарь овуляции, чтобы успешно зачать ребенка.

Какой месяц беременности самый важный

Бакшеев Сергей Николаевич, врач акушер-гинеколог, утверждает, что нет месяца более или менее важного, каждый месяц во время беременности является особенным.

По его словам, роженица 21-го века очень отличается от рожениц в 20 веке. Современной медицине удается сохранять те беременности, которые раньше закончились бы потерей ребенка.

Природа производит свой отбор. Он проявляется и в генетической патологии, и в иммунологическом невынашивании, и в возрастных ограничениях. В наше время нет одного месяца, который был бы важнее других.

По словам Бакшеева, сейчас женщине важно как можно раньше встать на учет по беременности. "Раньше говорили, что нужно встать на учет по беременности где-то в конце первого триместра, то есть в 10-12 неделю. Тогда все замершие беременности уже отбраковались, закончились. После чего начинали наблюдать беременность. Сегодня же первый триместр, то до 12-13 недели – является важнейшим в диагностике и формировании подходов к сохранению этой беременности", — сказал Бакшеев.

Читайте такжеСтало известно, как возраст женщины влияет на наступление беременностиПо его словам, современная концепция наблюдения по беременности учитывает ряд рисков, в том числе и возрастных. Потому что сейчас очень много беременных после 35 лет с первой беременностью и это мировой тренд.

"Во всем мире таких беременных становится больше. Во Франции, например, средний возраст первой беременности 34-37 лет. Для нас очень важно с ранних сроков беременности проводить профилактику повышения давления, профилактику дефекта нервной системы ребенка, назначать аспирин, фолиевую кислоту, если эта беременность желательна, но не запланирована", — пояснил врач.

Календарь беременности по неделям: что нужно знать на разных сроках

В первые два месяца ребенок растет очень медленно. К концу второго месяца (8 неделя) у ребенка есть конечности с пальчиками, начинается формирование легких, мозга и органов пищеварения.

Первый триместр

В первый триместр, по словам Бакшеева, врач должен сформировать четкую концепцию наблюдения за беременностью.

"Первый триместр: мы можем увидеть двойную или одноплодную беременность. На 8-10 неделе наблюдают за двойнями, это самый важный период для двойной беременности", - заметил он.

Бакшееев подчеркнул, что к 12-13 неделе у внутриутробного ребенка формируется вообще все. С этого периода ребенок растет очень быстро. То есть у ребенка есть руки, ноги, печень, мозг, кожа, нервная система, все, что должно заложиться. До 13 недели формируются пороки развития, даже если их пока что не видно.

Поэтому, по словам специалиста, до 12 недели беременная должна создавать возле себя так называемую зону комфорта.

Я всегда говорю, что мир должен вращаться вокруг беременной женщины и ее внутриутробного ребенка. Это вообще закон природы. Не я нашел этот закон, но я всегда о нем говорю. Беременная формирует вокруг себя свой мир. Она должна быть вне стресса.

Бакшеев отметил, что в 1-2 триместре беременная женщина очень меняется и это является нормой.

"В это время проявляется влияние гормона прогестерона. Беременная меняется, муж ее не понимает, потому что привык к девушке веселой, бодрой, "огонь", а тут она плачет чего-то, накатывают эмоции и т.д. Но это естественный закон. И все должно крутиться вокруг беременной женщины и ее внутриутробного ребенка. И система здравоохранения, и врач, и акушерка, и роды. Это называется зоной комфорта. Не женщина должна подстраиваться, а под нее должны подстраиваться", – заверил врач.

Второй триместр

Во второй триместр – с 13-14 недели по 25-28 неделю беременности, по словам Бакшеева, очень важны генетические скрининги, которые определяют патологии у ребенка.

"В Украине прерывание беременности по медицинским показаниям при пороках развития ребенка разрешено до 21 недели. То есть к 21-22 неделе мы должны поставить диагноз порока развития ребенка. Если пороки развития не совместимы с жизнью или семья говорит, что она не может вынашивать такого ребенка, мы прерываем беременность до 22 недели", — пояснил он.

Именно во втором триместре беременная начинает уже ощущать шевеление ребенка, следить за движениями ребенка, начинает с ним общаться. По словам Бакшеева, сегодня очень развивается перинатальная психология, то есть беременная может ставить музыку для своего ребенка и видеть его реакцию и эмоции.

Третий триместр

Этот период является непростым для будущей мамы. У женщин часто появляется варикоз, судороги в ногах, зуд в области живота, одышка.

"В 30 недель мы отпускаем беременную в декретный отпуск. Она уже не работает. Хотя беременная женщина по законам природы вообще работать не должна. После 30-й недели мы начинаем готовится к родам. В третьем триместре важна профилактика большого веса ребенка, то есть надо следить за питанием и за увеличением массы тела беременной", — отмечает врач.

По его объяснению, если это первые роды, то лучше, чтобы женщина подходила к ним с массой ребенка 3-3,5 кг.

"До 36-й недели беременности мы следим за увеличением веса тела, смотрим внутриутробного ребенка на УЗИ, можем измерять массу ребенка, смотреть за кровотоками. Если возникают какие-нибудь обострения или угроза преждевременных родов, то госпитализируем беременную. В 36-37 недель беременности уже обсуждается тактика родов. И с 36 по 41 неделю очень ответственный период – когда должны начаться роды", – отметил Бакшеев.

Беременность и коронавирус

Учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией COVID-19, акушер советует женщинам, которые планируют беременность, вакцинироваться препаратом Pfizer.

"Во время беременности можно производить исключительно Файзером на сегодняшний день. Если, например, до беременности вакцинировались Короноваком, и забеременели, то Короновак вторую дозу делать нельзя. И ответа нет на сегодня, можно ли делать бустерную дозу беременным Файзером после Короновака.

Мы только два года живем с вакцинацией, и пока не можем на 100% говорить, что вот это правильно, а это не правильно. То есть вопросов коронавирусной болезни во время беременности или профилактики больше ответов", — прокомментировал Бакшеев.

Последний наиболее распространенный пока в Украине штамм коронавируса – Дельта, констатировал он, более агрессивно проходит у беременных. При этом, все тяжелые случаи, смерти беременных, встречаются исключительно у невакцинированных беременных. Поэтому вакцинироваться во время беременности следует, отметил Бакшеев.

"Мы сталкиваемся с ситуациями, когда есть репродуктивные потери и материнские смерти во время беременности. За предыдущую волну пандемии этого не было. И как будет проходить новый штамм Омикрон у беременных, никто пока не знает", — сказал врач.

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