После удаления волос в летний период может возникнуть раздражение на коже. Как избежать этого - далее в статье.

Существует множество способов избавления от нежелательных волос на теле. Мы расскажем о недостатках и достоинствах каждого из них и поможем выбрать самый оптимальный для вас.

Эпиляция и депиляция - чем отличается

Депиляция - это способ удаления волос поверхностно, без затрагивания волосяного фолликула. То есть, от растительности избавляетесь, а “луковица” остается внутри. Депиляцию проводят с помощью бритвы или крема.

Эпиляция - вариант, когда волосяной покров исчезает вместе с корнем. За счет этого волосы растут медленнее, а то и совсем перестают. Лазерная эпиляция, шугаринг и воск - яркий тому пример.

Перед тем, как думать, какую эпиляцию выбрать для бикини, отталкивайтесь от цели. Для чего, зачем и чем вы собрались удалять волосы. Например, воспользовавшись бритвой, а потом надев синтетическое белье, достаточно несколько минут, чтобы получить воспаление в жару. То же самое касается лазерной эпиляции - если сделать ее перед тем, как идти на пляж, и не воспользоваться кремом с SPF, то можно получить пигментацию и ожог.

Депиляция : какая бывает, преимущества и недостатки

Всего существует два вида депиляции: бритва и кремы.

Преимущества: быстро, безболезненно, недорого. Удалять волосы можно самостоятельно с разной периодичностью, в зависимости от скорости роста.

Недостатки: волосяной фолликул не удаляется, поэтому рост продолжается. Велик риск столкнуться с раздражением кожи, от кремов часто бывают покраснения и ожоги. Такой вариант не подходит для девушек с чувствительной кожей, особенно летом.

Какую эпиляцию делать летом - виды и особенности каждого способа

Эпиляция воском - метод удаления нежелательной растительности с помощью разогретого воска. Нюанс в том, что восковую полоску отрывают против роста волос.

Преимущества: волосы становятся тоньше и растут медленнее, можно избавиться от них на несколько недель.

Недостатки: достаточно болезненная процедура, избавиться от волос насовсем не получится, самостоятельно использовать получится не для всех зон, минимальная длина волос должна быть 5 мм.

Шугаринг - эпиляция сахарной пастой. Волосяная луковица удаляется полностью, процедуру выполняют по направлению роста волос.

Преимущества: те же самые, что в и случае с воском, к тому же, риск появления вросших волосков ниже.

Недостатки: болезненная и трудоемкая процедура, велика вероятность допустить ошибку во время приготовления смеси, минимальная длина волос также должна быть 5 мм.

Электроэпиляция - метод, в котором используют специальный прибор. Он механически выдергивают волосы с корнем.

Преимущества: эффект почти такой же, как и у лазерной эпиляции - можно избавиться от волос навсегда, подходит для девушек с любым типом кожи.

Недостатки: болезненная процедура, не рекомендуется для области подмышек из-за близкого расположения лимфоузлов.

Лазерная эпиляция - наиболее популярный способ избавления от волос, который заключается в том, что лазер воздействует на волосяной фолликул и разрушает его.

Преимущества: отсутствие боли, возможность навсегда избавиться от волос, удаление вросших волос, быстрота процедуры.

Недостатки: высокая цена, невозможность провести процедуру дома, запрет на загорание, необходимость нескольких сеансов, тонкости подготовки к процедуре.

Читайте такжеНазваны лучшие способы избавиться от неприятного запаха подмышекПодытоживая, можем сказать, что воск, шугаринг и электроэпиляция могут стать причиной раздражения, сухости кожи и ранок. Это нормально, ведь вы травмируете дерму, выдергивая волоски. Но если вы сегодня решили сделать эпиляцию, а завтра ехать на море, то метод лазера - не ваш.

Какую эпиляцию выбрать для бикини и почему летом нельзя лазер

Врачи-дерматологи не рекомендуют в летний период записываться на лазерную эпиляцию. Причина в том, что после процедуры нельзя загорать неделю, иначе можно получить ожоги и пигментацию кожи. После истечения срока обязательно нужно пользоваться кремами с SPF, причем, даже для закрытых участков тела.

Также не рекомендуется посещать баню или сауну в течение недели-двух после эпиляции. Все эти правила необходимо соблюдать, иначе получите раздражение и воспалительный процесс.

Раздражение после эпиляции или депиляции - как убрать

Воспалилась кожа, покраснела от жары или трения о белье - воспользуйтесь детским кремом от опрелостей, тальком или средствами с декспантенолом. Избегайте попадания ультрафиолета на участки кожи и ни в коем случае не обрабатывайте их спиртом.

Не принимайте горячий душ, старайтесь меньше намыливать кожу и откажитесь от сильно пахнущих гелей.

Снять раздражение поможет лед, завернутый в натуральную ткань. Прикладывайте его к воспаленному участку на несколько минут, чтобы успокоить кожу. И не забывайте перед выходом на улицу пользоваться солнцезащитными кремами. О том, как правильно их подбирать и наносить, мы рассказывали в этой статье.

Вас также может заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Кристина Кащавцева