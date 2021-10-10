Диетологи назвали 3 вида каши, которые не принесут пользы организму.

10 октября отмечается Всемирный день каши. Этому блюду не зря посвящен отдельный праздник, ведь без него невозможно представить повседневный рацион. Особенно незаменимы каши для детского питания. Бабушки и мамы с детства приучают нас есть крупы.

Но диетологи говорят, что не все они одинаково полезны. Вредные каши могут вымывать кальций из костей и способствовать ожирению. Раннее мы рассказали, какие каши самые полезные. А сейчас разберемся, какими крупами нельзя злоупотреблять.

Рисовая каша

Самым полезным видом риса считается бурый нешлифованный. А вот пользы от белого риса не так много. В нем почти не содержится полезных микроэлементов, витаминов и клетчатки. Рис высококалорийный и почти не дает чувство насыщения. Часто его готовят на молоке с добавлением масла, что делает кашу ещё калорийнее.

Манная каша

Читайте такжеЯйца: польза и вред, рекомендации диетолога, перечень рецептовМанную кашу часто вводят в детский рацион для набора веса. Но склонным к набору лишнего веса людям манка может навредить. В этой каше содержится минимум клетчатки и витаминов при очень высокой калорийности. Манка может спровоцировать подъем уровня инсулина в крови, что опасно для диабетиков. Есть манку можно не чаще двух раз в неделю.

Овсянка быстрого приготовления

В заварной овсянке содержится геркулес мелкого помола, который отличается от овсяной крупы. В нем намного меньше полезных веществ и пищевых волокон. Овсянка быстрого приготовления мало насыщает, а также способствует вздутию живота. Такие каши часто готовят с большим количеством сахара и сухого молока, что вредит фигуре.

Как правильное есть каши

Диетологи рассказали, как минимизировать вред от таких каш. При соблюдении некоторых правил все крупы принесут пользу.

Ваш рацион должен быть разнообразным. Не ешьте одну и ту же крупу постоянно.

Употребляйте кашу в первой половине дня – так она лучше усваивается.

Выбирайте цельнозерновые каши.

Калорийные крупы готовьте не с мясом, а свежими крупами. Так каша будет менее жирной.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова