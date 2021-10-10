10 октября отмечается Всемирный день каши. Этому блюду не зря посвящен отдельный праздник, ведь без него невозможно представить повседневный рацион. Особенно незаменимы каши для детского питания. Бабушки и мамы с детства приучают нас есть крупы.
Но диетологи говорят, что не все они одинаково полезны. Вредные каши могут вымывать кальций из костей и способствовать ожирению. Раннее мы рассказали, какие каши самые полезные. А сейчас разберемся, какими крупами нельзя злоупотреблять.
Рисовая каша
Самым полезным видом риса считается бурый нешлифованный. А вот пользы от белого риса не так много. В нем почти не содержится полезных микроэлементов, витаминов и клетчатки. Рис высококалорийный и почти не дает чувство насыщения. Часто его готовят на молоке с добавлением масла, что делает кашу ещё калорийнее.
Манная каша
Читайте такжеЯйца: польза и вред, рекомендации диетолога, перечень рецептовМанную кашу часто вводят в детский рацион для набора веса. Но склонным к набору лишнего веса людям манка может навредить. В этой каше содержится минимум клетчатки и витаминов при очень высокой калорийности. Манка может спровоцировать подъем уровня инсулина в крови, что опасно для диабетиков. Есть манку можно не чаще двух раз в неделю.
Овсянка быстрого приготовления
В заварной овсянке содержится геркулес мелкого помола, который отличается от овсяной крупы. В нем намного меньше полезных веществ и пищевых волокон. Овсянка быстрого приготовления мало насыщает, а также способствует вздутию живота. Такие каши часто готовят с большим количеством сахара и сухого молока, что вредит фигуре.
Как правильное есть каши
Диетологи рассказали, как минимизировать вред от таких каш. При соблюдении некоторых правил все крупы принесут пользу.
- Ваш рацион должен быть разнообразным. Не ешьте одну и ту же крупу постоянно.
- Употребляйте кашу в первой половине дня – так она лучше усваивается.
- Выбирайте цельнозерновые каши.
- Калорийные крупы готовьте не с мясом, а свежими крупами. Так каша будет менее жирной.
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