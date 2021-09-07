Почему полезно есть сливы / depositphotos.com

Изначально слива появилась в результате скрещивания алычи и терна. Культивировали растение в странах Средиземноморья и Азии, а затем привезли в Европу. Слива - уникальное дерево не только из-за плодов. Из листьев и коры добывают красители, а древесина может стать отличным материалом для производства музыкальных инструментов.

Ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из слив, а сегодня поделимся информацией о полезности фрукта.

Как выбирать сливы - простые рекомендации

Полезные рекомендации от УНИАН / depositphotos.com

Покупая фрукт, обращайте внимание на его плотность. Хорошая слива будет упругой на ощупь, кожица эластичной, без повреждений. Цвет при этом абсолютно не важен. Отдавайте предпочтение сливам, которые были выращены в естественных условиях, а не в теплицах. Не покупайте слишком мягкие (перезревшие) или недозревшие плоды.

Польза сливы для организма мужчин и женщин

Сколько можно в день есть слив / depositphotos.com

Преимущество фрукта заключается в низкой его калорийности из-за большого количества воды в плодах. Так что, сливы можно смело включать в рацион худеющих. Флавоноиды и фенольные компоненты в составе подавляют рост жировых клеток. Умеренное употребление слив заметно ускоряет процесс жиросжигания.

Читайте такжеПольза и вред облепихи: сколько можно ее есть, кому противопоказана ягодаВ составе плодов также обнаружена высокая концентрация аскорбиновой кислоты, антоцианов, каротиноидов и витамина Е.Антиоксиданты помогают клеткам бороться со свободными радикалами, поэтому снижают риск возникновения онкологии.

Сливы улучшают память, стимулируют выброс серотонина в кровь, повышают настроение, укрепляют иммунитет, нормализуют сон и стабилизируют нервную систему.

Сливы в сушеном виде богаты калием, который благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Пектины и пищевые волокна улучшают перистальтику кишечника и нормализуют процесс пищеварения.

Что будет если съесть много - вред сливы

Кому противопоказаны сливы / depositphotos.com

Плоды содержат органические кислоты, поэтому для людей с гастритами, повышенной кислотностью или любыми другими заболеваниями ЖКТ такие лакомства не рекомендованы. Наличие сахарного диабета также считается уважительной причиной не употреблять в пищу сливы.

Суточная норма слив для здорового человека - 5-6 плодов. 

Осторожность при употреблении слив нужно соблюдать беременным женщинам и маленьким детям, иначе есть риск спровоцировать расстройство желудка или аллергию.

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Автор: Кристина Кащавцева