Наиболее спелый фрукт можно приобрести с мая по сентябрь

Изначально слива появилась в результате скрещивания алычи и терна. Культивировали растение в странах Средиземноморья и Азии, а затем привезли в Европу. Слива - уникальное дерево не только из-за плодов. Из листьев и коры добывают красители, а древесина может стать отличным материалом для производства музыкальных инструментов.

Ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из слив, а сегодня поделимся информацией о полезности фрукта.

Как выбирать сливы - простые рекомендации

Покупая фрукт, обращайте внимание на его плотность. Хорошая слива будет упругой на ощупь, кожица эластичной, без повреждений. Цвет при этом абсолютно не важен. Отдавайте предпочтение сливам, которые были выращены в естественных условиях, а не в теплицах. Не покупайте слишком мягкие (перезревшие) или недозревшие плоды.

Польза сливы для организма мужчин и женщин

Преимущество фрукта заключается в низкой его калорийности из-за большого количества воды в плодах. Так что, сливы можно смело включать в рацион худеющих. Флавоноиды и фенольные компоненты в составе подавляют рост жировых клеток. Умеренное употребление слив заметно ускоряет процесс жиросжигания.

Читайте такжеПольза и вред облепихи: сколько можно ее есть, кому противопоказана ягодаВ составе плодов также обнаружена высокая концентрация аскорбиновой кислоты, антоцианов, каротиноидов и витамина Е.Антиоксиданты помогают клеткам бороться со свободными радикалами, поэтому снижают риск возникновения онкологии.

Сливы улучшают память, стимулируют выброс серотонина в кровь, повышают настроение, укрепляют иммунитет, нормализуют сон и стабилизируют нервную систему.

Сливы в сушеном виде богаты калием, который благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Пектины и пищевые волокна улучшают перистальтику кишечника и нормализуют процесс пищеварения.

Что будет если съесть много - вред сливы

Плоды содержат органические кислоты, поэтому для людей с гастритами, повышенной кислотностью или любыми другими заболеваниями ЖКТ такие лакомства не рекомендованы. Наличие сахарного диабета также считается уважительной причиной не употреблять в пищу сливы.

Суточная норма слив для здорового человека - 5-6 плодов.

Осторожность при употреблении слив нужно соблюдать беременным женщинам и маленьким детям, иначе есть риск спровоцировать расстройство желудка или аллергию.

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Автор: Кристина Кащавцева