В ходе эксперимента выяснилось, что те, кто выпил какао решали сложные математические задачи на 11% быстрее.

Кофе заслужил звание "самого бодрящего" утреннего напитка. Однако его "бодрящий" эффект вызывается раздражением нервной системы.

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Этим напитком является какао. Благодаря флавоноидам в составе этот напиток улучшает кровоснабжение головного мозга, а также способствует насыщению крови кислородом, передает medikforum.

Невероятный эффект от какао был подтвержден британскими исследователями в ходе эксперимента. Испытуемых поделили на три группы. Первым давали какао, вторым - плацебо без содержания флавоноидов, а третьи не пили никаких напитков. Оказалось, что те, кто выпил какао решали сложные математические задачи на 11% быстрее.

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Автор: УНИАН