Постоянная резиденция Лукашенко раскинулась на площади в 88 гектаров.

Глава белорусского режима Александр Лукашенко имеет десяток резиденций, ездит на элитных авто и летает на эксклюзивном «Боинге-767».

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Об этом говорится в материале «Радио Свобода». Журналисты вспомнили, как Лукашенко на фоне массовых протестов против его режима недавно критиковал и называл предпринимателей «буржуями». Поэтому решили напомнить, как живет сам белорусский лидер.

Резиденции Лукашенко

Отмечается, что сейчас известно по меньшей мере о 7 загородных резиденциях Лукашенко.

Постоянная резиденция - это "Озерный" под Минском. Ее территория раскинулась на площади в 88 гектаров, имеет парк, лес озеро и спортивную площадку. В XVIII веке эти земли принадлежали графу Тышкевичу.

Сама резиденция - это достроенная и переоборудованная бывшая дача советского маршала Тимошенко. Это трехэтажное здание, площадь каждого этажа которого составляет около 500 кв. м.

Именно здесь Лукашенко принимал Владимира Путина, Стивена Сигала и Жерара Депардье.

Вторая резиденция - "Заславль", расположена на берегу Минского моря и занимает почти 40 га. Там есть несколько особняков, теннисные корты, сад и бассейн. Официально обе резиденции относятся к "Дипсервису".

На родине Лукашенко есть резиденция «Александрия-2». Там он останавливается во время визитов на Могилевщину. На территории резиденции есть несколько одноэтажных домов, гостевые дома, спортивная площадка и двухэтажный коттедж. Официально комплекс принадлежит «Белнефтегазу».

Еще одна резиденция находится на берегу озера Плавна в Березинском биосферном заповеднике. Это несколько отдельных участков общей площадью 1,4 га. Последний раз Лукашенко находился здесь более 10 лет назад.

Еще одна резиденция Лукашенко - на Припяти, вблизи агрогородка Лясковичи Петриковского района. На территории есть несколько десятков зданий, вертолетная площадка, спортивный комплекс и гостевые дома. Лукашенко неоднократно говорил, что он бывает здесь каждую весну. Именно здесь он принял Петра Порошенко в 2017 году.

Есть резиденция на Браславских озерах. Это участок площадью 14 гектаров на берегу озера Волос, в заповеднике «Интерлейк», есть гостевые дома и вертолетная площадка. О визите Лукашенко к этому месту сообщалось в 2011 году, когда здесь построили современную магистраль.

Еще одна резиденция находится в Вискулах, где было подписано историческое соглашение о прекращении существования СССР. Резиденция считается государственной, но сам Лукашенко заявил, что посещает ее несколько раз в год. Территория официально принадлежит Национальному парку "Беловежская пуща".

Кроме загородных, известно о трех резиденциях Лукашенко в Минске. Чаще всего он использует резиденцию на Карла Маркса, 38 и Дворец Независимости на проспекте Победителей. Оба заведения имеют официальный статус официальных резиденций.

Еще есть резиденция в "Дроздах". Это несколько десятков зданий, а также бассейн, баня и вертолетная площадка.

Автомобили Лукашенко

Автопарк Лукашенко включает в себя элитные автомобили, в основном европейских брендов.

Maybach 62 - экслюкзивний немецкий люкс-кар, впервые замеченный в 2012 году. Тогда Лукашенко говорил, что машину ему «подарили». Такой автомобиль может стоить от 367 тысяч евро до полумиллиона.

Mercedes Pullman W221 - в этом Лукашенко ехал на инаугурацию в 2011 году. Это Mercedes S-класса пятого поколения, стоимость которого составляет несколько сотен тысяч евро.

Rolls-Royce Phantom Coupe – такой автомобиль на президентских номерах был замечен осенью 2016 года. Стоимость машины - от 170 тыс. евро.

Летом 2017 года Лукашенко испытал электромобиль Tesla у Дворца Независимости. Это одна из самых новых и мощных на то время моделей, стоимость которой составляет 100 тысяч евро.

Эти авто являются самыми дорогими в автопарке Лукашенко. Также его можно неоднократно замечали на Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III и на премиум-моделях Mercedes. Такие машины стоят десятки тысяч евро каждая.

Самолеты Лукашенко

Эксклюзивный Boeing 767-32K (ER), который ранее принадлежал Туркменбаши, был приобретен для Лукашенко и запущен в 2012 году. На пресс-конференции в 2013 году он назвал его стоимость - около 100 миллионов долларов.

До этого Лукашенко использовал Boeing 737-8EV, его стоимость также составляет около 100 миллионов долларов.

В 2020 году появилась информация о том, что в аэропорту есть деловой реактивный самолет «Гольфстрим G550», окрашенный в цвет государственного флага Беларуси и с бортовым номером, который указывает, что на нем может летать Лукашенко. Стоит такой самолет около 60 миллионов долларов. Тогда пресс-служба Лукашенко возразила, что самолет принадлежит президенту Беларуси.

Аксессуары

В сентябре 2009 года журналисты сфотографировали часы на руке Александра Лукашенко. Это Patek Philippe Calatrava 5120j. Корпус часов выполнен из 18-каратного желтого золота, а ремешок – из кожи аллигатора. Стоит такой аксессуар около 20 тысяч евро.

В июне 2019 года Александр Лукашенко и его сын Николай появились в селе Балбасово не на кортеже, а на велосипедах. Велосипед Николая Лукашенко фирмы Canyon оценили в 7,5 тысяч евро. Велосипед имеет карбоновую раму и является копией тех, которые используют на Тур де Франс.

У самого Александра Лукашенко был более дешевый велосипед. Позже его пресс-секретарь Наталья Эйсмант заявила, что «велосипеды были подарены».

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Автор: УНИАН