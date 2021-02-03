По словам американского психиатра Джозефа Лайно, тревога является частью встроенной системы сигнализации тела, предупреждающей человека об опасности в окружающей среде.

О том, что уровень тревоги повышен, могут говорить боли в мышцах, тошнота и озноб, вызывающие ощущение, будто организм борется с простудой или гриппом.

Читайте такжеКак не сойти с ума, встречая праздники в самоизоляции: советыМежду тем, есть некоторые подсказки о том, что тело физически откликается на повышенное беспокойство и тревожность.

Учащенное сердцебиение. По словам американского психиатра Джозефа Лайно, тревога является частью встроенной системы сигнализации тела, предупреждающей человека об опасности в окружающей среде. Участок мозга – миндалевидное тело – сигнализирует о предполагаемой угрозе, вызывая каскад эффектов: например, выброс гормонов кортизола и адреналина, подготавливающих к бегству или борьбе, передает medikforum.

«Это может увеличить частоту сердечных сокращений и кровяное давление и даже привести к учащенному сердцебиению», - говорит доктор Лайно.

По словам специалиста, данные реакции не опасны для здоровья, будучи временными. Но если тревога становится неуправляемой, это может вредить сердцу.

Озноб или потливость. Другая часть мозга, включенная в формирование чувства тревоги, – это гипоталамус, который регулирует тепло тела. Когда тревога начинает довлеть, человек может испытывать резкое изменение температуры.

«У вас может быть озноб, при этом одновременно вы чувствуете себя мокрым. К тому же в сочетании с приливами жара или холода могут проявляться странные мышечные боли. Этот эффект может происходить из-за того, что организм, реагируя на тревогу, заставляет мышцы напрягаться, готовясь к предполагаемому бегству», - пояснил Джозеф Лайно.

Одышка. При сильной тревоге (например, во время панической атаки) учащается пульс и возникает одышка. Если при этом в груди возникает боль, симптомы не проходят или через несколько минут становится явно хуже, – нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

Тошнота, другие признаки несварения. Эти физические симптомы тревожности объясняются большим количеством нервных волокон в пищеварительном тракте (конкретно в кишечнике). Кроме того, кишечник содержит большое количество серотонина, химического вещества, известного как «гормон счастья», проводника сигналов между нервными клетками.

«Когда случается эмоциональный стресс, он может нарушить нервную сигнализацию и реакцию серотонина. Результат? Проблемы с животом. Любой вид эмоционального дисбаланса может вызывать проблемы в виде тошноты, несварения и расстройства», - отмечает эксперт.

Покалывание, резкие боли. Центральная нервная система связана с периферической нервной системой, и когда в мозгу возникает тревога, она посылает сигналы по всем этим связям. Следствием такой сигнализации становятся физические симптомы в виде покалывания, ощущаемого в конечностях, а также вздыбленных волос на теле.

«Если нервный импульс срабатывает внезапно, это также может вызвать резкую боль или сдавливание, особенно в тех областях, где нервы сгруппированы более плотно, например в пояснице, челюсти или шее», - поделился эксперт.

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Автор: УНИАН