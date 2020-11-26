Занятия фитнесом, которые заставляют тело чаще двигаться, могут мгновенно повысить настроение.

Большая часть человечества страдает от повышенного хронического стресса, разрушающего здоровье. Однако исправить ситуацию помогут несколько изменений в образе жизни.

Читайте такжеУченые выяснили, что физические нагрузки ежегодно спасают 4 миллиона жизнейЗдоровое питание. Ради нормальной работы мозга нужно увеличить потребление цельных продуктов, таких как зеленые листовые овощи, зерновые, бобовые, морепродукты и нежирное мясо. Они содержат магний, фолиевую кислоту, цинк и жизненно важные жирные кислоты, которые ускоряют работу мозга. Богатые полифенолами продукты и напитки, такие как вино, темный шоколад и ягоды, также жизненно важны для остроты ума.

Физические нагрузки. Занятия фитнесом, которые заставляют тело чаще двигаться, могут мгновенно повысить настроение. Действия, которые предполагают социальное взаимодействие и знакомство с природой, возможно, еще больше улучшат психическое благополучие, передает medikforum со ссылкой на The Health Site.

Профессиональная помощь. Позитивные изменения образа жизни - не замена лекарств или терапии, а, скорее, дополнение к лечению. Хотя большинство правильных перемен может приносить пользу, порой сам порядок действий вызывает затруднения. Их помогут решить опытные психологи.

Здоровый сон. Наряду с улучшением режима дня, правильная подготовка к ночному отдыху поможет избавиться от бессонницы. К этой подготовке относятся ограничение употребления кофеина, правильное время сна, отказ от пользования ТВ и смартфонами перед сном, пробуждение в одно и то же время. Никогда не заставляйте себя спать. Если вы не можете заснуть в течение примерно 20 минут, лучше встать и сосредоточиться на чем-либо, пока не почувствуете усталость. Еще один способ улучшить сон - ограничить воздействие света. Это увеличит выброс мелатонина, который помогает уснуть. Качественный сон имеет важное значение для регулирования уровня стресса, косвенно улучшая психическое здоровье.

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Автор: УНИАН