После зимних торжеств с обильным столом мы часто сталкиваемся с перееданием.

После новогодних и рождественских праздников многие люди замечают появление лишних килограммов на талии и животе. Обилие праздничной еды, затяжные выходные и карантинные ограничения вынуждают нас сидеть дома и переедать. Избавиться от лишнего веса быстро и за короткий срок, к сожалению, не получится. Это приведет к ещё большему стрессу для организма и возвращению всего сброшенного веса.

Грамотное похудение должно быть медленным и постепенным, говорят диетологи. Вам нужно не просто сесть на жесткую диету на пару дней, а перейти на правильное сбалансированное питание. Тогда похудение не принесет вреда организму.

Не голодайте

Читайте такжеНазваны пять продуктов, которые опасно употреблять на ночьЕсли вы съели что-то лишнее во время праздников - не нужно чувствовать вину и наказывать себя голоданием или переходом на капустные листы. Диетологи утверждают, что жесткая голодовка после празднеств принесет только вред. В этой ситуации организм начнет испытывать стресс и станет экстренно запасать жиры, чтобы пережить голодовку. Как только вы вернетесь к обычному режиму питания, вы снова наберете вес. Чтобы вес не возвращался, терять нужно не больше 2-3% в месяц.

Ешьте чаще, но меньше

Принимать пищу 4-5 раз в день небольшими порциями - это известный совет диетологов. Такой режим питания позволяет пище легче усваиваться и способствует похудению. Ваше питание должно быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Никогда не пропускайте завтрак и ужин и добавьте овощей в каждый прием пищи.

Дефицит калорий

Для похудения нужно соблюдать дефицит калорий - употребляйте на 300-400 калорий в день меньше, чем вам нужно для полноценного рациона. Чтобы узнать, сколько калорий вы должны употреблять для похудения - воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Для похудения вам нужно будет купить кухонные весы и взвешивать каждое блюдо, а затем внести его калорийность в календарь питания. Выработать такую привычку непросто, но это поможет вам похудеть без вреда для организма даже при сохранении своего образа жизни. Чтобы не испытывать чувство голода, замените калорийные гарниры на менее калорийные (например, макароны на тушеные овощи).

Двигайте больше

Если у вас нет возможности регулярно посещать спортзал - увеличьте количество повседневной активности в вашей жизни. Ходите на работу пешком, а не на машине или общественном транспорте. Выбирайте более длинный путь к месту назначения. Поднимайтесь по лестнице вместо лифта. После работы вместо просмотра сериала совершите небольшую прогулку в ближайший парк. Даже если вы станете двигаться всего на полчаса больше, чем обычно - вы заметите прогресс.

Кардио-упражнения

Кардио-тренировка - это комплекс упражнений, который помогает сжечь подкожный жир, укрепить сердечно-сосудистую систему и зарядиться энергией. Для эффективного снижения веса нужно уделять упражнениям 30 минут в день 3-4 раза в неделю. Для этого вам не понадобится никакое оборудование, кроме коврика и спортивной одежды.

Чаще всего кардио-упражнения выполняются в 10 подходов с перерывами в 30 секунд между упражнениями. До и после тренировки нужно размяться. Самые популярные упражнения для похудения - ниже.

Приседания с вытянутыми руками и ровной спиной.

с вытянутыми руками и ровной спиной. Бег на месте . Начните с медленного бега, затем ускоряйтесь.

. Начните с медленного бега, затем ускоряйтесь. Велосипед . Лягте на спину, руки вдоль туловища. Поднимите согнутые в коленях ноги и совершайте круговые движения, будто вы крутите педали велосипеда.

. Лягте на спину, руки вдоль туловища. Поднимите согнутые в коленях ноги и совершайте круговые движения, будто вы крутите педали велосипеда. Поза планки . Встаньте на пол на вытянутых прямых руках и носках ног. Если вам слишком сложно - опуститесь на локти. Для похудения можно просто держать такую позу 1 минуту или подтянуть по очереди каждое колено к груди.

. Встаньте на пол на вытянутых прямых руках и носках ног. Если вам слишком сложно - опуститесь на локти. Для похудения можно просто держать такую позу 1 минуту или подтянуть по очереди каждое колено к груди. Прыжки в сторону. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на талии. Сделайте прыжок, чтобы широко расставить ноги и раскинуть руки. Таким образом вы должны принять позу "звезды". Затем прыжком вернитесь в исходное положение.

Шаги с касанием пола . Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, руки поднимите над головой. Начните делать широкий шаг ногой вправо и одновременно наклонитесь левой рукой к полу. Затем повторите в другую сторону.

. Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, руки поднимите над головой. Начните делать широкий шаг ногой вправо и одновременно наклонитесь левой рукой к полу. Затем повторите в другую сторону. Скручивания стоя . Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки спрячьте за голову. Поднимите правую ноги и скрутите корпус, чтобы коснуться левым локтем поднятого правого колена. Затем повторите на другую сторону.

. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки спрячьте за голову. Поднимите правую ноги и скрутите корпус, чтобы коснуться левым локтем поднятого правого колена. Затем повторите на другую сторону. Прыжки со скакалкой . Если у вас нет скакалки, можете имитировать, как будто вы прыгаете через неё.

. Если у вас нет скакалки, можете имитировать, как будто вы прыгаете через неё. Прыжки с подпрыгиванием. Примите позу обычного приседа, сцепите руки перед собой. Затем подпрыгните вверх и выпрямитесь. Приземлитесь обратно и задержитесь на секунду в исходной позе.

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Автор: Екатерина Пулатова