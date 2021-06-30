Солнцезащитное средство - must have не только для отпуска, но и в повседневной жизни. Правильно подобранная косметика поможет избежать солнечных ожогов, закупорки пор и аллергии.

Каким должен быть идеальный защитный крем?

Все средства с SPF фильтрами делятся на взрослые и детские. Последние имеют более высокую степень защиты кожи от ультрафиолета. То есть, даже если вы намажете ребенка своим кремом, скорее всего, при длительном нахождении на солнце, он получит ожог.

Сам показатель SPF (Sun Protective Factor) - это фильтр, который есть в каждом косметическом средстве. Он снижает негативное влияние солнечных лучей на кожу. Рассчитывается такой фильтр в пропорции 2 мг на 1 см² кожного покрова. Соответственно, для того, чтобы крем действовал на все 100%, его нужно наносить обильно и тщательно втирать.

Рядом со словом «‎SPF»‎ указаны цифры. Они обозначают степень защиты фильтра. Диапазон колеблется от 2 до 50. Чем меньше значение - тем ниже защита.

Какие бывают типы кожи - ориентир для выбора крема

Большинству людей в наших широтах подходит солнцезащитный крем с SPF 30. Если у вас много родинок на теле, лучше брать средство с цифрой 50. Выбирая солнцезащитный спрей, отталкивайтесь от своего фототипа. Всего их 6, но у нас чаще всего встречаются только 4:

Кельтский

У людей, принадлежащих к этому типу, светлая кожа, рыжие волосы, веснушки, светлые глаза. Их кожа краснеет очень быстро, реагирует на солнце моментально. Поэтому оптимальный вариант солнцезащитного средства - с SPF 30-60.

Нордический или Скандинавский

Отличительные черты: светлая кожа, карие глаза, светло-русые волосы. В таком случае подходит крем или спрей с SPF 15-35.

Европейский

Фототип, к которому принадлежат практически все славяне - светлая кожа, светлые глаза, русые волосы. Если вы попадаете под эту характеристику, смело покупайте средство с SPF 8-15.

Средиземноморский

Люди такого типа обычно имеют смуглую кожу, карие глаза и темные волосы. Они практически никогда не сгорают на солнце, поэтому им подходит солнцезащитное средство с наименьшим показателем SPF - 8.

Кроме того, подбирая крем для загара, вы можете воспользоваться «‎лайфхаком» - выясните, через какой промежуток времени пребывания на солнце у вас краснеет кожа. Людям с высокой чувствительностью хватит 15 минут. Чем ниже порог чувствительности кожи - тем больше времени ей нужно, чтобы покраснеть.

Как выбрать крем для загара, если все они липкие

Читайте такжеСамые модные летние платья 2021: лучшие фасоны и главные трендыДля того, чтобы после использования солнцезащитного средства не образовалась пленка, оно должно подходить вашему типу кожи. Также обращайте внимание на состав и текстуру. Во всех косметических средствах используют 2 типа фильтров от УФ-лучей:

Химические - проникают в дерму и поглощают весь ультрафиолет;

Минеральные - создают защитный слой на коже и выступают, как барьер для ультрафиолета.

Создавать ощущение пленки могут именно минеральные вещества в составе. Особенно, если их - большинство, и среди них присутствуют масла или вазелин. Они, кстати, также способны забивать поры и провоцировать появление прыщей. Иногда ощущение маслянистости и липкости возникает у тех, кто не делает скрабирование и пилинги. Это необходимо, чтобы подготовить кожу к пляжному сезону.

Крем для загара для жирной кожи

Идеальные варианты - это лосьоны, эмульсии, флюиды и молочко. Обязательно - с себорегулирующим действием и отсутствием масел в составе. Если у вас жирная кожа, читайте всё, что написано на этикетке.

Чего не должно быть: парафина, вазелина, минеральных и растительных масел, олеиновой, стеариновой и пальмитиновой кислот.

Что должно быть: салициловая кислота, АНА-кислоты, сера, производные цинка, перлит, экстракты растений.

Крем для загара для сухой кожи

Обладательницы такого типа дермы должны выбирать для себя увлажняющие и питательные средства. Текстура - крем или масло.

Чего не должно быть: спирта

Что должно быть: витамины, антиоксиданты и увлажняющие компоненты: витамин Е, растительные масла (ромашка, тысячелистник), алоэ вера, глицерин, гиалуроновая кислота, коэнзим Q10, пантенол, гиалуроновая кислота, никотиновая кислота.

Крем для загара для чувствительной кожи

Главное правило - отсутствие аллергенов в составе и высокий SPF фильтр. Отлично подходят детские косметические средства. Текстура - крем.

Чего не должно быть: растительных масел, химических фильтров.

Что должно быть: гиалуроновая кислота, экстракты вроде алоэ вера, розового масла, толокнянки, которые смягчают и снимают раздражение, аллантоин, пантенол.

Если вы склонны к аллергии, сделайте тест - нанесите небольшое количество средства на запястье и подождите сутки. Кожа не реагирует негативно - солнцезащитный крем можно брать.

Как правильно наносить солнцезащитное средство

Оптимальное время - за 20-30 минут до выхода на улицу. Не забудьте до этого провести подготовительные процедуры: очистить кожу, тонизировать ее, нанести питательный крем и подождать, пока он впитается. Помните о том, что обновлять слой защитного средства нужно каждые 2 часа.

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Автор: Кристина Кащавцева