В Израиле отменили требование носить защитные маски в общественных местах. Решение вступает в силу с 15 июня.
Об этом пишет newsru.co.il.
Глава министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал соответствующую поправку к указу об общественном здравоохранении.
Маски можно не носить в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях и других закрытых помещениях.
Читайте такжеG7 передадут миллиард доз вакцины от коронавируса бедным странамИсключение составляют гериатрические заведения, дома престарелых, некоторые отделения больниц.
Также остается в силе требование носить маску на протяжении всего перелета на борту самолета.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Польше начали прививать от COVID украинских заробитчан (видео)
- Даже россияне не хотят вакцинироваться "Спутником V": их заманивают на прививку призами
- Ляшко назвал мутации коронавируса, которые вызывают настороженность
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram