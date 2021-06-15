В Израиле отменили требование носить защитные маски в общественных местах. Решение вступает в силу с 15 июня.

Об этом пишет newsru.co.il.

Глава министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал соответствующую поправку к указу об общественном здравоохранении.

Маски можно не носить в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях и других закрытых помещениях.

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Также остается в силе требование носить маску на протяжении всего перелета на борту самолета.

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Автор: Людмила Жерновская