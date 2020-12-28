На карантин в целом должны были уйти 420 британских туристов, которые прибыли в Фербир.

Сотни британцев, которые собирались провести отпуск в швейцарском курортном городке Фербир, тайно покинули свои отели после распоряжения властей о карантине.

Читайте такжеБольшинство россиян не хотят делать прививку российской вакциной – опросОб этом пишет DW со ссылкой на информационное агентство dpa.

Из-за нового штамма коронавируса власти страны решили, что все туристы, которые прибыли из Великобритании и Южной Африки в период с 14 декабря, должны провести на карантине десять дней.

На карантин в целом должны были уйти 420 британских туристов, которые прибыли в Фербир. 50 человек из числа тех, кому было приказано самоизолироваться, покинули Швейцарию сразу после получения сообщения об изоляции. Из оставшихся 370 туристов к 27 декабря в Фербире осталось менее 12 человек. Многие гости покинули свои отели ночью.

"Сотрудники заметили отсутствие гостей в их номерах благодаря тому, что оставленные у дверей подносы с завтраком остались нетронутыми", - рассказал официальный представитель муниципалитета Багнес Жан-Марк Сандоз.

По его словам, муниципалитеты в Швейцарии не получили никакой поддержки в реализации карантинных требований.

"Семьи с маленькими детьми оказались запертыми на 20 квадратных метрах. Это было невыносимо", - подчеркнул Сандоз.

Коронавирус в Швейцарии

В понедельник Швейцария ввела запрет на въезд для туристов из Великобритании и Южной Африки. Полеты в обе страны были приостановлены.

В стране подтвердили первые случаи заболевания пациентов новым штаммом коронавируса.

Новый штамм был идентифицирован в трех случаях. Два пациента проживают в Великобритании и сдали положительный результат на COVID-19 в Швейцарии за последние несколько дней. Новости о третьем пациенте появились в субботу.

Новый штамм коронавируса из Британии

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

25 декабря руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что новый штамм коронавируса уже обнаружен в восьми странах Европы.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее и может вызвать увеличение смертности.

Власти Японии с понедельника, 28 декабря, вводят запрет на въезд из всех стран, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса. Запрет будет действовать до конца января.

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Автор: УНИАН