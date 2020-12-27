В страну уже поступило 9 750 доз вакцины от Pfizer/BionTech, а со следующей недели ожидается поставка еще 470 тысяч.

В Италии началась вакцинация от коронавируса. Первыми препарат получили медики.

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Как сообщает Reuters в страну уже поступило 9 750 доз вакцины от Pfizer/BionTech, а со следующей недели ожидается поставка еще 470 тысяч. Вакцина будет бесплатной для всех граждан, но первыми вакцинироваться смогут медики и пожилые люди.

Италия на прошлой неделе стала восьмой страной мира, где зафиксировано более 2 миллионов случаев коронавируса. Число жертв эпидемии там превышает 70 тысяч человек - больше всего в Европе (пятое место по числу жертв в мире).

Вакцинация от коронавируса в ЕС

В странах Евросоюза сегодня начинается кампания вакцинации от коронавируса. 21 декабря в ЕС одобрили использование вакцины от компаний Pfizer и BionTech.

Вакцинация начнется в разных странах ЕС 27, 28 и 29 декабря.

Венгрия еще в субботу начала вакцинацию среди медработников. Франция, Германия, Италия, Австрия, Португалия и Испания планируют начать массовую вакцинацию с сегодняшнего дня.

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Автор: Дмитрий Захаров