Партия в 470 тысяч доз вакцины рискует остаться в Бельгии.

Поставка новой партии вакцины от коронавируса в Италию отсрочена по крайней мере на день из-за сложных погодных условий.

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Об этом сообщает ANSA. Отмечается, что партия в 470 тысяч доз вакцины рискует остаться в Бельгии из-за обильных снегопадов, которые ударили по Европе.

Непогода в Италии

Ранее сообщалось, что в итальянском Милане выпал снег.

В То Же Время Италию захлестнул шторм "Белла" на Сардинии погиб пожарный.

Также в Милане пострадала женщина, на которую упал фонарный столб, а в Риме мужчина был доставлен в больницу после того, как на него упало поваленное ветром дерево.

Вакцинация от коронавируса в ЕС

В странах Евросоюза 27 декабря началась кампания вакцинации от коронавируса. 21 декабря в ЕС одобрили использование вакцины от компаний Pfizer и BionTech.

Вакцинация начнется в разных странах ЕС 27, 28 и 29 декабря.

Венгрия еще в субботу начала вакцинацию среди медработников. Франция, Германия, Италия, Австрия, Португалия и Испания начали вакцинацию в воскресенье.

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Автор: Дмитрий Захаров