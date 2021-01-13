Италия продлит режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля.
Об этом сообщает агентство AGI.
Решение глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца называет оправданным всеми эпидемиологическими аргументами.
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"На этой неделе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в Италии, рост количества тяжелых случаев, др. Не вводите нас в заблуждение. Эпидемия снова находится в фазе расширения", – заявил он.
Правительство намерено запретить передвижение между регионами даже желтой зоны, уменьшить скопление людей в общественных местах, разрешить работу заведений питания "на вынос" только до 18:00. Также в стране создадут четвертую – белую – зону, которую введут только при очень низких эпидемиологических показателях.
В то же время в желтой зоне хотят открыть музеи.
"У нас есть 12 регионов с высоким риском, которые попадут в оранжевую зону. Если мы думаем, что мы вне опасности, мы ошибаемся", – добавил Сперанца.
Минздрав Италии очень надеется на вакцинацию населения, и что большинство граждан осознают потребность "коллективного иммунитета".
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