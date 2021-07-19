Эту вакцину применяли только для иммунизации испанских стариков - сейчас 78% из них уже полностью привились от коронавируса.

Испания перестанет закупать и распространять вакцину от коронавируса, произведеннную компанией AstraZeneca.

Как сообщает The Local, такое решение было принято испанским Минздравом.

Ранее на фоне скандала с образованием кровяных тромбов у вакцинированных препарат этой компании разрешили вводить только пожилым людям в возрасте от 60 до 69 лет.

На сегодняшний день 78% таких испанцев прошли полный курс иммунизации от COVID-19.

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Тем временем, не менее миллиона испанских стариков, которые приняли первую дозу вакцины AstraZeneca, все еще нуждаются во второй дозе препарата.

Однако в правительстве королевства уверяют: на складах страны есть еще как минимум 10 миллионов вакцин. Этого хватит, чтобы завершить вакцинацию пожилого населения.

Остальные дозы передадут в фонд международного механизма распределения вакцин COVAX, который перенаправит их другим странам, которые все еще нуждаются в вакцинах.

Напомним, что испанские власти рассчитывают, что в августе население страны выработает коллективный иммунитет от коронавируса.

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Автор: Станислав Кожемякин