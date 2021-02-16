Именно в этот период пациентов не следует щадить, а любая физиотерапия будет наиболее эффективной.

Исследование показало, что мозг человека обладает небольшим окном времени, в течение которого он может восстанавливаться после инсульта. Оно составляет всего две недели после нарушения мозгового кровообращения.

Читайте такжеВОЗ назвала главные причины смертности в мире за последние 20 летУченые из Университета Южной Австралии доказали, что в течение двух недель после инсульта мозг пациента обладает уникальным окном возможностей, в течение которого он может восстанавливаться и перестраиваться. А значит, больные способны в значительной степени восстановить здоровье. Но если этот процесс по каким-то причинам замедляется, то в дальнейшем способность мозга к самовосстановлению снижается, свидетельствуют результаты исследования опубликованы в журнале Neurorehabilitation and Neural Repair, передает medikforum.

Эта научная работа проводилась в Лондоне и Аделаиде, а ученые следили за лечением 60 пациентов с инсультами в течение года после эпизода острого мозгового нарушения кровообращения. Доказано, что явление в виде окна возможностей для самовосстановления мозга после инсульта наблюдается не только у животных, что наука подтвердила ранее, но и у человека. Ученые сканировали мозг переживших инсульт в течение 12 месяцев.

В первые дни после ишемического инсульта, вызванного закупоркой артерий в мозге, этот орган имел наивысшую способность изменять свои нервные связи, из-за чего его пластичность увеличивалась. Именно в этот период пациентов не следует щадить, а любая физиотерапия будет наиболее эффективной. Если же опоздать с ее началом, то человек может необратимо лишиться каких-то устойчивых способностей.

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Автор: УНИАН