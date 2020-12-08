Ученые обнаружили, что защита от коронавируса сильно зависит от другого вида иммунных клеток.

Низкие уровни антител против нового коронавируса могут эффективно защищать от COVID-19. На это указывает новое исследование зараженных обезьян. Оно также подтвердило, что иммунные Т-клетки играют важную роль в защите от инфекции, особенно когда уровень антител невысок.

Читайте такжеПервый человек в мире получил прививку от коронавируса вакциной Pfizer (фото, видео)Об этом пишет Nature, добавляя, что нет легкого способа предсказать, какой из аспектов иммунной реакции даст защиту от инфекционной болезни. Ученый Дэн Баруч с Гарвардской медицинской школы в Бостоне, штат Массачусетс, вместе с коллегами попытались определить, какие иммунные элементы защищают от COVID-19. Для этого они использовали макак-резус.

Ученые взяли антитела у животных, которые уже выздоровели от SARS-CoV-2, и ввели тем, которые только заразились. Антитела защитили макак-реципиентов от заражения и усилили их собственную иммунную реакцию. В частности, были активированы зависящие от антител природные клетки-убийцы инфекций. Более высокие дозы антител дали большую защиту, чем меньшие.

Когда исследователи сократили уровень Т-клеток CD8+ у макак, которые выздоровели от коронавируса, их иммунитет к повторному заражению упал. Это означает, что эти клетки тоже могут быть ответственными за защиту от COVID-19.

"Данные демонстрируют, что относительно низкий титр антител эффективно защитил от SARS-CoV-2 макак-резус. А клеточные иммунные реакции тоже защищают от инфекции, если реакция антител ниже, чем оптимальная. Мы также обнаружили, что высокий титр антител нужен для терапии заражения SARS-CoV-2. Эти выводы важны для разработки вакцин от SARS-CoV-2 и основанных на иммунных клетках терапий", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте Nature.

Вакцинация от COVID-19 началась: что известно?

1 декабря власти Великобритании первыми в мире одобрили вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.

8 декабря Британия первой среди западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививки сделают людям из групп риска, медикам и соцработникам.

Между тем, в Украине Минздрав составил графики будущей вакцинации от COVID-19. Ожидается, что наша страна получит вакцину в первом полугодии 2021 года. Всего Киев рассчитывает получить 8 миллионов доз на первом этапе.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

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Перевод: Лесь Дымань