Ученые Университета Оксфорда выяснили, что люди, переболевшие COVID-19, с высокой степенью вероятности защищены от повторного инфицирования в течение полугода.
Результаты исследования были обнародованы в пятницу.
К такому выводу они пришли после получения анализов на наличие антител к коронавирусу, взятые у более чем 12 тысяч медицинских работников одной из самых больших больниц в Европе.
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"Мы можем быть уверены, что как минимум в краткосрочной перспективе большинство людей, заболевших COVID-19, не заразятся им еще раз", - заявил профессор университета и один из авторов исследования Дэвид Эйр.
Однако в ВОЗ пока не могут сказать, насколько верным является это исследование.
"Это исследование подтверждает то, что мы знаем. Люди, которые были инфицированы, вырабатывают антитела в течение одной-двух недель инфекции, и защита сохраняется в течение многих месяцев. Однако для того, чтобы понять, в течение какого периода сохраняется эта иммунная защита, нужно наблюдать за пациентами в течение большего периода времени", - сообщила эксперт.
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