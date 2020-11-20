Люди, переболевшие COVID-19, с высокой степенью вероятности защищены от повторного инфицирования в течение полугода.

Ученые Университета Оксфорда выяснили, что люди, переболевшие COVID-19, с высокой степенью вероятности защищены от повторного инфицирования в течение полугода.

Результаты исследования были обнародованы в пятницу.

К такому выводу они пришли после получения анализов на наличие антител к коронавирусу, взятые у более чем 12 тысяч медицинских работников одной из самых больших больниц в Европе.

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"Мы можем быть уверены, что как минимум в краткосрочной перспективе большинство людей, заболевших COVID-19, не заразятся им еще раз", - заявил профессор университета и один из авторов исследования Дэвид Эйр.

Однако в ВОЗ пока не могут сказать, насколько верным является это исследование.

"Это исследование подтверждает то, что мы знаем. Люди, которые были инфицированы, вырабатывают антитела в течение одной-двух недель инфекции, и защита сохраняется в течение многих месяцев. Однако для того, чтобы понять, в течение какого периода сохраняется эта иммунная защита, нужно наблюдать за пациентами в течение большего периода времени", - сообщила эксперт.

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Автор: Денис Прядко