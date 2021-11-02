Польза хрена была открыта ещё египтянами и древними греками.

Хрустящий и пряный хрен – очень полезное растение с множеством удивительных свойств. Съедобными считаются листья и корень. Этот продукт выращивается тысячи лет и используется в кулинарии, народной медицине и косметологии. Употребляют хрен в свежем, маринованном и сушеном виде.

Польза хрена для организма

Хрен богат витаминами группы B, K, PP, C и E, а также магнием, кремнием, фосфором, серой. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и энзимов хрен известен как сильное противомикробное и антибактериальное средство.

Читайте такжеВсему голова: чем полезен и вреден хлеб, и сколько его можно естьХрен эффективно борется с бактериями в организме человека и ускоряет выздоровление от ОРВИ. Он также уничтожает болезнетворные организмы в мясе, благодаря чему мясо с молотым хреном дольше хранится.

При умеренном употреблении хрен улучшает пищеварение, повышает аппетит, снижает уровень сахара в крови, обладает желчегонным и мочегонным свойствами, повышает мужскую потенцию. Про повышенном давлении полезно выпить настойку хрена или съесть кусочек сырого корня.

Хрен – вред и противопоказания

Хрен может навредить при чрезмерном употреблении. Так как это растение достаточно острое, оно может вызвать раздражение кожи, желудка, кишечника и ротовой полости.

Хрен не рекомендуется употреблять при язве, гастрите, заболеваниях печени и почек, повышенной кислотности желудка, беременности, аллергии. Не стоит давать его детям до 10 лет. Хрен является сильным аллергеном и его стоит избегать людям с пищевыми аллергиями.

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Автор: Екатерина Пулатова