Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило о кибератаке на свои системы. Хакеры могли получить доступ к данным по новой вакцине от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.
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На сайте агентства не уточняют подробностей кибератаки, поскольку в данный момент идет расследование инцидента.
В то же время, компания BioNTech сообщила, что в ходе кибератаки на сервер EMA хакеры получили доступ к документам, связанным с регистрацией вакцины от Pfizer/BioNTech
Подчеркивается, что ни одна система BioNTech и Pfizer не была взломана. На данный момент нет данных о том, что кто-то из участников исследования вакцины был идентифицирован из-за утечки данных.
Компании ждут новой информации от EMA. Европейское агентство, при этом, заверяет, что утечка данных не повлияет на сроки принятия решения по вакцине.
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