Таким образом в стране хотят уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

В Греции объявили об ужесточении карантинных ограничений еще на одну неделю из-за большого количества новых случаев коронавируса.

Таким образом в стране хотят уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Об этом сообщил представитель греческого правительства Стелиос Пецас, пишет НВ.

Какие будут действовать ограничения

Карантинные ограничения вступили в силу 3 января и продлятся до 11 января:

Запрещаются доставка товаров из коммерческих магазинов, работа магазинов, парикмахерских, услуги по уходу за ногтями, охота и рыбалка.

Кроме этого, с 21:00 до 5:00 действует запрет на поездки. Исключения есть лишь в том случае, если кто-то направляется на работу или же обращается за медицинской помощью.

Кроме того, будут закрыты церкви, в день Богоявления не будет освящения воды на открытом воздухе.

В то же время в правительстве отметили, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации 11 января могут снова открыть школы.

Коронавирус в Греции

В Греции с 7 ноября действует режим изоляции с комендантским часом с 21:00 по 5:00 по местному времени. 14 декабря карантин продлили.

По состоянию на 3 января в Греции выявили почти 140 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти 10 тысяч пациентов выздоровели, 4921 — умерли.

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Автор: УНИАН