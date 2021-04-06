Поисковая система Google 6 апреля представила новый дудл, который посвятила важности ношения медицинских масок в период пандемии коронавируса.
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На дудле буквы в названии Google надевают маску и отступают друг от друга на безопасную дистанцию.
Ссылка со стартовой страницы Google ведет на свод правил, как остановить распространение COVID-19.
"Маска может спасти жизнь. Носите маску. Мойте руки. Держите безопасную дистанцию", – говорится в рекомендациях.
Также с целью профилактики Google советует:
- часто мойте руки мылом и водой, используйте антисептик для рук;
- придерживайтесь социальной дистанции;
- носите маску;
- не прикасайтесь к глазам, носу или рту;
- во время кашля или чихания прикрывайте нос и рот локтем или салфеткой;
- не выходите из дома, если плохо себя чувствуете;
- если у вас лихорадка, кашель и вам трудно дышать, обратитесь к врачу.
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