Глава ВОЗ заявил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса.

Об этом он сообщил в Twitter.

Глава ВОЗ добавил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.

"Сегодня была моя очередь сделать прививку против COVID-19. Очень важно доставить их во все части мира как можно быстрее. Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, сделайте вакцинацию, когда придет ваша очередь" , - написал Гебрейесус.

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Ситуация с коронавирусом в мире

Всего в мире выявили почти 160 миллионов случаев заражения коронавирусом, от последствий заболевания умерли более 3,3 миллиона человек. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.

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Автор: Олег Давыгора