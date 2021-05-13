Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса / фото twitter.com/DrTedros

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса.

Об этом он сообщил в Twitter.

Глава ВОЗ добавил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.

"Сегодня была моя очередь сделать прививку против COVID-19. Очень важно доставить их во все части мира как можно быстрее. Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, сделайте вакцинацию, когда придет ваша очередь" , - написал Гебрейесус.

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Ситуация с коронавирусом в мире

Всего в мире выявили почти 160 миллионов случаев заражения коронавирусом, от последствий заболевания умерли более 3,3 миллиона человек. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.

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Автор: Олег Давыгора