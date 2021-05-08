Глава Всемирной организации здравоохранения призвал страны "Большой семерки" признать приоритетом равный доступ к вакцинам против COVID-19 среди богатых и бедных стран.
Об этом Тедрос Гебреесус заявил на пресс-конференции в Женеве, передает "Радио Свобода".
Глава ВОЗ утверждает, что это поможет преодолеть пандемию, а также называет нынешнюю ситуацию "неприемлемой".
"Для G7 сейчас важнейшей и неотложной поддержкой, в которой мы нуждаемся, являются вакцины и равенство в доступе к ним", – заявил Гебреесус.
На сегодня в мире введено около 1,25 миллиарда доз вакцин против COVID-19. Около 45% дозы вводятся в странах с высоким уровнем дохода, где живет 16% мирового населения.
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