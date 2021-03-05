8 марта в Германии будут сняты ограничения на работу некоторых магазинов — в частности, книжных и цветочных.

Бундестаг Германии проголосовал за продление режима эпидемии национального масштаба, введенного из-за пандемии коронавируса и расширяющего полномочия федеральных властей.

Читайте такжеМеркель до 28 марта продлила карантин в ГерманииСогласно данным на сайте парламента, за продление режима на три месяца проголосовали 368 представителей, против — 293, 46 воздержались.

За продление режима проголосовали фракции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), против — фракции «Альтернатива для Германии», Свободной демократической партии Германии, «Левые» и «Зеленые».

8 марта в Германии будут сняты ограничения на работу некоторых магазинов — в частности, книжных и цветочных. Остальные магазины могут открыться только в том случае, если на протяжении семи дней число новых случаев заражения коронавирусом в регионе не будет превышать 50 на каждые 100 тыс. человек, передает kommersant.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН