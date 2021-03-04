Карантин был введен в начале ноября, жесткие ограничения введены 16 декабря прошлого года.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 28 марта.

Читайте такжеМеркель: вакцинироваться от COVID-19, вероятно, придется каждый годФедеральным землям разрешили постепенно снимать ограничения. Карантин был введен в начале ноября, жесткие ограничения введены 16 декабря 2020 года.

С 8 марта в Германии снимут ряд ограничений. «Это должны быть шаги к открытию, но в то же время и шаги, которые не вернут нас назад <...> Есть много примеров драматичной третьей волны в Европе»,— сказала госпожа Меркель на пресс-конференции. По ее словам, весна 2021 года будет отличаться от весны 2020-го, передает kommersant.

С понедельника можно будет открыть книжные, цветочные магазины, садоводческие рынки, косметические студии и автошколы. Также будет смягчен запрет на социальные контакты. Разрешено встречаться представителям двух домохозяйств до пяти человек, не считая детей до 14 лет. Ранее было разрешено встречаться жителям одного домохозяйства с одним человеком из другого. Планируется, что с 22 марта можно будет открыть рестораны, кинотеатры и розничные магазины с ограничениями.

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Автор: УНИАН