Согласно результатам, которые являются предварительными, уровень физической активности снизился на 35% в первые месяцы пандемии.

Социальное дистанцирование и работа по дому помогают предотвратить передачу коронавирус, но могут способствовать нездоровой поведении, например, чрезмерному потреблению фаст-фуда, усилению сидячего образа жизни, сокращению физической активности.

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Ученые считают, что последний фактор может привести к ежегодному увеличению количества новых случаев диабета 2 типа более чем на 11,1 миллиона и привести к более чем 1,7 миллиона смертей, пишет zdorovia.

Оценки были представлены исследователями из Государственного университета Сан-Паулу, Бразилия, в обзорной статье, опубликованной в журнале Frontiers in Endocrinology. Авторы подчеркивают, что существует "острая необходимость" рекомендовать физическую активность во время пандемии.

В обзоре, помимо других источников данных, представлены результаты международного онлайн-опроса, проведенного группой из 35 исследовательских институтов на нескольких континентах. Согласно результатам, которые являются предварительными, уровень физической активности снизился на 35% в первые месяцы пандемии, и это сопровождалось увеличением сидячего поведения на 28,6%.

Предыдущие исследования уже показали, что недостаток физической активности стал причиной около 33 миллионов случаев диабета 2 типа в 2019 году и 5,3 миллиона случаев смертей в 2018 году.

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Автор: УНИАН