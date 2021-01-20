Социальное дистанцирование и работа по дому помогают предотвратить передачу коронавирус, но могут способствовать нездоровой поведении, например, чрезмерному потреблению фаст-фуда, усилению сидячего образа жизни, сокращению физической активности.
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Ученые считают, что последний фактор может привести к ежегодному увеличению количества новых случаев диабета 2 типа более чем на 11,1 миллиона и привести к более чем 1,7 миллиона смертей, пишет zdorovia.
Оценки были представлены исследователями из Государственного университета Сан-Паулу, Бразилия, в обзорной статье, опубликованной в журнале Frontiers in Endocrinology. Авторы подчеркивают, что существует "острая необходимость" рекомендовать физическую активность во время пандемии.
В обзоре, помимо других источников данных, представлены результаты международного онлайн-опроса, проведенного группой из 35 исследовательских институтов на нескольких континентах. Согласно результатам, которые являются предварительными, уровень физической активности снизился на 35% в первые месяцы пандемии, и это сопровождалось увеличением сидячего поведения на 28,6%.
Предыдущие исследования уже показали, что недостаток физической активности стал причиной около 33 миллионов случаев диабета 2 типа в 2019 году и 5,3 миллиона случаев смертей в 2018 году.
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