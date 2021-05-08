Европейская комиссия утвердила контракт с производителями вакцин от коронавируса компаниями BioNTech Group и Pfizer на поставку 1,8 миллиарда доз вакцин.
Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
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«Рада объявить, что Еврокомиссия только что утвердила контракт на гарантированные 900 миллионов доз (+900 миллионов дополнительно) с BioNTech Group и Pfizer на 2021-2023 годы», - написала она.
По ее словам, поставки планируются в течение 2021-2023 годов. Также председатель Еврокомиссии сообщила, что ожидается подписание контрактов с производителями других вакцин.
Она добавила, что в ЕС готовятся с таким вызовам, как: обеспечение привитых людей третьей дозой вакцины, а также вакцинация детей и подростков.
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